Giresun'da kadın cesedi bulundu
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Giresun'da kadın cesedi bulundu

Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız - Haberler | Güncel
Giresun'da kadın cesedi bulundu

Giresun'un Bulancak ilçesinde sahil kesiminde kadın cesedi bulundu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde sahil kesiminde kadın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Sanayi Mahallesi sahil kesiminde menfez içerisinde ceset olduğunu fark eden vatandaşlar polise haber verdi.

Bölgede yapılan incelemenin ardından kadın cesedi bulunduğu yerden çıkartılarak Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Yıldız

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