Giresun'da belediyeden esnafa 12 milyon lira pandemi desteği verildi
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Giresun'da belediyeden esnafa 12 milyon lira pandemi desteği verildi

Giresun'da belediyeden esnafa 12 milyon lira pandemi desteği verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, pandemi sürecinde esnafa toplam 12 milyon 70 bin lira destek verdiklerini ifade etti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, pandemi sürecinde esnafa toplam 12 milyon 70 bin lira destek verdiklerini ifade etti.

Giresun Belediye Meclisi Eylül ayının ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu başkanlığında yapılan toplantıda komisyonlardan gelen raporlar oylanarak karara bağlandı.

Toplantıda, pandemi döneminde kapalı kalan esnaflardan bir ay su bedellerinin alınmamasına, faaliyetleri durdurulan veya geçici olarak faaliyette bulunamayan işyerlerine ait 2021 Nisan-Mayıs-Haziran dönemlerine ilişkin kira, işgaliye, dolmuş hat ücretleri, balıkhane kira bedellerinin alınmamasına, katı atık ücretlerinin birinci dönem tahakkukunun Belediye olarak esnaflardan tahsil edilmemesine oy birliğiyle karar verildi.

Başkan Şenlikoğlu, pandemi sürecinde esnafa 2020 yılında 6 milyon 560 bin lira ve 2021 yılında ise 5 milyon 510 bin lira olmak üzere toplamda 12 milyon 70 bin lira destekte bulunduklarını açıkladı.

Ayrıca Botanik Bahçe ve Giresun Kalesi arasında yapılması planlanan teleferik projesi için yap işlet devret modeli uygulanması konusunda iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'na yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. - GİRESUN

Giresun'da belediyeden esnafa 12 milyon lira pandemi desteği verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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