Gine'de cumhurbaşkanı seçiminde bazı bölgelerden ilk sonuçlar geldi
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Gine'de cumhurbaşkanı seçiminde bazı bölgelerden ilk sonuçlar geldi

21.10.2020 02:03 | Son Güncelleme: 21.10.2020 02:06
Gine'de cumhurbaşkanı seçiminde bazı bölgelerden ilk sonuçlar geldi

Gine'de pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçimine ilişkin olarak bazı bölgelerden ilk sonuçlar geldi.

Gine'de pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçimine ilişkin olarak bazı bölgelerden ilk sonuçlar geldi. Kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Alpha Conde 4 bölgede rakiplerini geride bıraktı.

Bağımsız Seçim Komisyonu (CENI), 18 Ekim'de gerçekleştirilen seçimin Kaloum, Boffa, Matoto ve Matam bölgelerinden gelen ilk geçici sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı Conde, Matoto'da oyların yüzde 49'unu, Kaloum'da yüzde 51'ini, Boffa'da yüzde 56'sını ve Matam'da yüzde 51'ini alarak bu bölgelerde ilk sıraya yerleşti.

Conde'nin en yakın rakibi Cellou Dalein Diallo da Matoto'da yüzde 40, Kaloum'da yüzde 36, Boffa'da yüzde 29 ve Matam'da yüzde 37 oy aldı.

CENI'nin, seçim sonuçlarını bölge bölge açıklamaya devam edeceği bildirildi.

Muhalefet lideri "zafer kazandığını" iddia etmişti

Gine Demokratik Güçleri Birliğinin (UFDG) adayı Diallo, seçimden sonraki gün yaptığı açıklamada, kendilerine ulaşan sonuçlara göre ilk turdan zaferle çıktığını ifade etmişti.

UFDG de kendilerine ulaşan sonuçlara göre hareket edileceğini, CENI ya da Anayasa Mahkemesinin açıklamalarının beklenmeyeceğini bildirmişti.

Diallo'nun bu açıklaması, CENI ve Conde'nin partisi Halkın Yürüyüşü Partisi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Diallo evinde hapsoldu

Diallo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, evinin bulunduğu bölgedeki tüm yolların güvenlik güçleri tarafından kapatıldığını ve "evinde kıpırdayamaz halde" beklediğini belirtti.

"Conde'nin sandıktaki sonuçla yüzleşmek yerine zor kullandığını" ifade eden Diallo, zaferini barışçıl şekilde kutlayan destekçilerine açılan ateş sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

İkinci tur 24 Kasım'da

Diallo, Conde karşısında 2010 ve 2015'te de aday olmuş ancak seçilememişti.

Ülkede, hiçbir adayın ilk turda yeterli oy oranına ulaşamayacağı tahmin ediliyor. Bu durumda ikinci tura Conde ve Diallo dışında Ekonomist ve Demokratik Umut Partisinin lideri Ousmane Kaba ve Çalışma Yoluyla Vatandaş Hareketi Partisinin lideri Makale Traore'nin de kalması bekleniyor.

İlk turda 12 adayın yarıştığı seçimde, gerekmesi halinde ikinci tur, 24 Kasım'da yapılacak.

Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönemi aralıkta sona erecek 82 yaşındaki Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu, 22 Mart'ta yapılmıştı.

Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, o tarihten bu yana ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Muhalefet, Conde'nin adaylığını yasa dışı ilan etmiş, birçok sokak gösterisi düzenlenmişti.

Muhalif hareket Anayasanın Korunması Ulusal Cephesi, Ekim 2019'dan bu yana Conde karşıtı gösterilerde 90 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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