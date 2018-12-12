Gine Bissau Meclis Başkanından Dakar Büyükelçisine Ziyaret

Gine Bissau Ulusal Meclis Başkanı Cipriano Cassama, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner'e ziyarette bulundu.

Büyükelçi Civaner, Cassama ve beraberindeki heyeti elçilik rezidansında ağırladı.

Cassama, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika halklarının Türkiye'yi yakından takip ettiğini belirterek, Filistin meselesinde Türkiye'nin yanında yer aldıklarını ifade etti.

Ziyarette, Türk kurumlarının Gine Bissau'daki faaliyetleri ile iki ülke ilişkilerini daha da geliştirme imkanları ele alındı.