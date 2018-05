Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Soruları Yanıtladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ramazan ayında et fiyatlarının artıp artmayacağına ilişkin, "Serbest piyasa fiyatlarına saygı duyan biriyim. Ama dar gelirli vatandaşlarımızın etini 29 ve 31 liradan alacağı şimdi 13 bin yer var, daha da artırabiliriz. Eğer fiyat artırmak isteyen olursa bu 13 bini artırabiliriz." dedi.

Fakıbaba, Bloomberg HT Tarım ve Gıda Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi et fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan Fakıbaba, genelde önce üreticiyi baz aldıklarını, üreticinin bu işi sürdürebilmesi, devamlı bir meslek haline getirmesi ve ithalatın önünü kesebilmesi bağlamında gerekli önlemleri alabilmesinin, kendileri için vazgeçilmez olduğunu söyledi.

Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Üretici yerli malı üretebilecek ve para kazanacak. Bir taraftan da bir ateşi söndürebilmek adına dar gelirli vatandaşlarımızın bu proteinden faydalanabilmesi için 29 ve 31 liradan 6 aydan beri devam ettiğimiz o fiyat anlayışını devam ettireceğiz.

Belki de bunu artırarak devam ettireceğiz. İnsanlar, üreticiler, besiler, ithalatçılar para kazanacak, kimse boşu boşuna emek vermez ama bunun dengeli olması lazım. Eğer dengesiz şekilde piyasayı speküle edecek olurlarsa ki, onların karşısında olacağımı iyi bilsinler, elimizde gerekli enstrüman var ve biz bu piyasayı dizayn ederiz. Ama bunu yaparken de hiçbir zaman haklı kazanç peşinde olan, üreticimiz, sanayicimiz, esnafımızın karşısında olmayız. Geldiğimden beri söylüyorum, bunlar geçici çözümler, ateş söndürmek için yapıyoruz. İnşallah özellikle damızlık ve düveyle biz hayvan varlığımızı artıracağız, 2023 yılına kadar. Bu sorular artık sorulmayacak."

Serbest piyasa fiyatlarına saygı duyduğunu belirten Fakıbaba, "Ama dar gelirli vatandaşlarımızın etini 29 ve 31 liradan alacağı şimdi 13 bin yer var, daha da artırabiliriz. Eğer fiyat artırmak isteyen olursa bu 13 bini artırabiliriz." ifadelerini kullandı.

"İnsanlar rahat olsunlar, biz olayları takip ediyoruz"

Et başta olmak üzere bazı gıda ürünlerinde yaşanan ithalat artışına ilişkin görüşlerinin ve bunun çözümüne yönelik adımların sorulması üzerine Fakıbaba, şu yanıtı verdi:

"İthalatta fark eden sadece et değil, soyada da var, mısırda da var. Elimizde iş birliği yapabileceğimiz ülkeler var. Sudan'da bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Yine Bosna Hersek'te çalışmalarımız var. Biz bir dünya ülkesiyiz ve önemli bir ülkeyiz, başkaları ne yapıyorsa biz de onları yapacağız.

Çok kısa bir zamanda yapacağız, her şeyi hazırlanmış durumda. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak önümüzün açık, geleceğimizin çok parlak olduğunu, çiftçilerimizin ciddi şekilde tarımla ilgilendiğini görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Geçen her sene, her ay gelişerek devam edecek."

Ramazan öncesi gıda fiyatlarında yapılabilecek spekülasyonlar hakkında da değerlendirme yapan Fakıbaba, buna yönelik alınacak tedbir ve önlemler hakkında şunları söyledi:

"Şanlıurfa'da bir proje başlattık. Şu an İç Anadolu'da 9 ilde nadasa bırakılan ve toprağın boş olduğu dönemlerde nohut ekimine başladık, ithalat yapıyoruz diye. Fasulyede ve ithalat yaptığımız ürünlerde veya speküle edilen ürünlerde bunun devamı gelecek. Bu bağlamda insanlar rahat olsunlar, biz olayları takip ediyoruz.

Para kazanmak her şey değil. Üretici, çiftçi olmak dünyanın en zevkli işlerinden biri. Tüm çiftçi ve üretici kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum ama tabii bazen bir-iki kişi sadece para kazanmak adına bir şeyler yaptığı zaman kalan 98 kişiye zarar veriyor. Biz o bir iki kişiyi ayıklamaya çalışıyoruz. Bizim üreticilerimiz fırsatçı insanlar değiller, biz de onların emrindeyiz."

"Son saniyeye kadar, gücümün yettiği müddetçe hizmete devam edeceğim"

Seçim sonrası görevine devam edip etmeyeceği yönündeki soruyu Fakıbaba, "Onu bilemem ben, onu bilecek kişi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Ama ben son saniyeye kadar, gücümün yettiği müddetçe hizmete devam edeceğim. Ben olurum, başkası olur, gelen arkadaşıma tecrübelerimi aktaracağım." şeklinde yanıtladı.

Bakan Fakıbaba, şeker fabrikalarına yönelik soruya karşın, "Devletin her şeyde olmaması lazım, özel sektörle birlikte götürmesi lazım. Ama özel sektör de kendini yalnız hissettiği zaman, Et ve Süt Kurumu'nda olduğu gibi, devlet de mutlaka bu işte 'Ben de varım.' diyebilmeli. Özel sektör hatalı iş yaptığında devlet onu düzeltmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın Türkiye'ye domatesle ilgili kısıtlamasını kaldırmasını "Doğrusu buydu." şeklinde yorumlayan Fakıbaba, Türk üreticilerinin bu işe gönül veren üreticiler olduğunu söyledi.

Bu anlamda Ekonomi Bakanlığı ve hükümetin önemli önerileri olduğunu anımsatan Fakıbaba, Rusya'nın kararının akıllı bir hareket olduğunu dile getirdi.