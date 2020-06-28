Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş'e bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi ve Yeşil Yurt mahallesinde iki kişide korona virüs tespit edildi. Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla kişilerin oturduğu 2 ev karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipleri evlerde oturanlara test işlemine başladı.

Kaynak: İHA