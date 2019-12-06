/geniş haber/ Adalet Bakanı Gül: Firarla ilgili tüm yönler titizlikle soruşturulmaktadır

06.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:35

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, "Açığa ayrılması, firarıyla ilgili tüm yönleri titizlikle soruşturulmaktadır. Bu konuda da mevzuata aykırı bir durum var mı ya da herhangi farklı bir ihmal ya da mevzuata aykırılık söz konusu, bu yönleriyle incelenmekte" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Bakan Gül, toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ordu'daki Ceren Özdemir cinayetini hatırlatan bir gazetecinin "Açık ceza evleri konusunda bir düzenleme olacak mı?" sorusu üzerine Gül, "Acımız, üzüntümüz çok büyük. Ceren yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, milletimize, hepimize baş sağlığı diliyorum. Her ölüm, öylece büyük ve acı bir cinayet hepimizin vicdanını derinden yaralıyor. Bu tür hadiselerin asla yaşanmaması hepimizin ortak dileğidir. Cani açık cezaevinde infazını yaparken 1 Aralık itibarıyla cezaevinden firar ettiği anlaşılıyor ve Ordu Cumhuriyet Başsavcılığımızca hemen bir yakalama kararı çıkartılıyor. Polisler yakalamaya çalışırken bu esnada bu menfur cinayet işleniyor. Tekrar Ceren kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu arada da cani, iki polisimizi yaralıyor ve polis memuru arkadaşlarımıza da Allah'tan şifa diliyoruz, geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum" dedi.

"BAKANLIKÇA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"Başsavcılıkça olayın tüm yönleriyle konuyu soruşturmak için çalışma başlattığını ifade eden Bakan Gül, "Adli yönden tüm süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir. Tutuklamaya sevk edilmiştir, mahkemece tutuklanmıştır. Bu caninin en ağır cezayı almasını ve hak ettiği cezayı alacağına da inancımız tamdır. Yargı bu konuda hak ettiği cezayı verecektir" dedi. Adalet Bakanı Gül, konuyla ilgili bakanlığın idari yönden de bir soruşturma başlattığını belirterek "İdari soruşturma yapılmıştır. Açığa ayrılması, firarıyla ilgili tüm yönleri titizlikle soruşturulmaktadır. Bu konuda da mevzuata aykırı bir durum var mı ya da herhangi farklı bir ihmal ya da mevzuata aykırılık söz konusu, bu yönleriyle incelenmekte. Hem başsavcılığımız, hem bakanlığımız idari ve adli yönden tüm yönleriyle soruşturmaktadır" diye konuştu. Açık ve kapalı cezaevleri uygulamasının yeni olmadığını öteden beri Türkiye'de uygulandığını söyleyen Gül, bunlarla ilgili ihtiyaç olan tüm çalışmaların yapılması ve hayata geçirilmesi için her türlü öneri ve çalışma yapılacağını söyledi.

"AÇIK CEZAEVLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞILACAK"Bakan Gül, "Açık cezaevlerine geçiş koşullarında düzenleme olacak mı?" şeklindeki soruya, bu konunun parlementonun takdirinde olarak değerlendirilebileceğini belirterek "Açık cezaevinin koşulları yani bugün belirlenmiş bir durum değildir bu. Türkiye'de uzun zamandır uygulanan bir sistem var ama bu sistemle ilgili uygulamalarda yaşanan bu hadiselerle de tekrar gözden geçirme, daha iyileştirme, bu konuda ne gibi bir düzenleme olacak, hem idari hem yasal olarak neler yapılabilir bu konu elbette çalışılacaktır." dedi.

"KADINLARA VERİLEN HAKLARIN DAHA DA GENİŞLETİLMESİ ORTAK PERSPEKTİFİMİZDİR"Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine (ŞÖNİM) avukat konulması şeklindeki soruya ilişkin de Gül, "Şiddeti önlemede 6284, önemli bir kanun ve bu konuda kadınlara verilen hakların daha da genişletilmesi bizim ortak perspektifimizdir. Yani hiçbir haktan geriye gidilemez. Bu konuda hangi adım atılması gerekiyorsa bu adımın daha da genişleyerek atılması gerektiğine inanıyoruz. O konuda yaklaşımımız da bu yöndedir." diye konuştu. ŞÖNİM'lerin çok büyük bir çalışmayla, büyük bir ihtiyacı karşılamak üzere kurulduğunu belirten Bakan Gül, "Burada avukatın, ŞÖNİM'de kadının yanında yer alması çok önemli. Yani ŞÖNİM'lere bir avukat ihtiyacını, özellikle Türkiye Barolar Birliği ile de görüştük Metin Bey ile de bu konuda bir protokol üzerine çalışıyoruz. Yani kadın bir olayla ilgili geldiğinde yargısal, idari süreçte her zaman yanında olacak bir avukatı, devlet olarak bu anlamda avukatın bu anlamda desteğini vereceğiz. ŞÖNİM'e gittiğinde kadın, şiddete uğramış ya da farklı bir istenmeyen tavra maruz kalmış kadın oraya gittiğinde savunmadan birini, avukatı yanında görecek, tüm süreçte de yanında olacak. Bu konuda tüm süreci takip etmek üzere avukatların orada, kadının yanında yer alması hususunda çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, bu konuda hiç istemediğimiz bu tür hadiselerin yaşanmaması" şeklinde konuştu.





Kaynak: DHA