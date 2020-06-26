Gençlerin ürettiği geleceğin sağlık ve eğitim projeleri yarıştı
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Gençlerin ürettiği geleceğin sağlık ve eğitim projeleri yarıştı

Sağlık ve eğitim temalı Örsçelik Balkan Yapay Zeka Yarışması neticelendi.

Gençlerin ürettiği geleceğin sağlık ve eğitim projeleri yarıştı
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:43

Sağlık ve eğitim temalı Örsçelik Balkan Yapay Zeka Yarışması neticelendi. 22 projenin katıldığı yarışmanın birincisi, yapay zeka ile epilepsi hastalığının teşhis ve takip sistemini konu alan Bursa'daki öğrencilerin NeuroAnalyzer projesi oldu.

Sağlık ve eğitim temalı Örsçelik Balkan ismine düzenlenen Yapay Zeka Yarışması sonuçlandı. Ataköy Rotary Kulübü bünyesinde 2019-2020 döneminde odaklandığı eğitim ve sağlık temaları kapsamında düzenlenen adını da yakın zamanda hayatın kaybeden Uluslararası Rotary Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Örsçelik Balkan'dan alan yarışmada; yapay zeka temelli projelerin desteklenmesi ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi hedeflendi. Yarışmanın 20 Haziran'da düzenlenen final sunumlarında jüri tarafından değerlendirilen projeler arasında NeuroAnalyzer, Ellerin Dili ve Mitoz/Tümör Tespiti adlı projeler dereceye girerek ödüle layık görüldü.

Epilepsi teşhisi ve hasta takip sistemi kolaylaşacak

Yarışmada birinci olarak dereceye giren NeuroAnalyzer projesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi'nden 3 üniversite öğrencisi İzzet Başlı, Osman Kürşat Alpaydın ve Abdulhamit Tatlı tarafından geliştirildi. Yapay zeka ile epilepsi hastalığının teşhis ve takip sistemini konu alan proje kapsamında makine öğrenmesi tabanlı bir yazılım oluşturuldu. Bu yazılım ile EEG adı verilen beyin görüntüleme verilerindeki nöbet anlarının otomatik olarak tespit edilmesini ve rapor olarak sunulmasını sağlayan ekip üyeleri, hastalığın erken dönemde doğru bir şekilde teşhis edilmesini, hastaların hayat kalitesinin artmasını ve yanlış teşhis sonucu gereksiz ilaç kullanımının önlenmesini sağlıyor.

Yapay zeka Türkçe işaret dilini tanıyacak

Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Cumhur Torun ile öğrencileri Recep Gökırmak ve Gürkan Özmen tarafından geliştirilen Ellerin Dili adlı proje, işaret dilinin yapay zeka tarafından tanınmasını sağlayan bir sistem ortaya koyarak ikincilik ödülünü aldı. Tasarlanan sistem ile gerçek zamanlı olarak Türkçe işaret dili tanıma işlemi kamera ve bilgisayar haricindeki ek bir donanıma ihtiyaç kalmadan çözülürken, Türkçe İşaret Dili Alfabesi için de bir veri seti oluşturuldu. Proje ekibinin hedefi, işitme kaybı olan kişilerin işaret dili bilmeyen kişiler ile iletişimini kolaylaştırmak.

Kanserin teşhis süresi makine öğrenmesi ve derin öğrenme sistemi ile kısalacak

Yıldız Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencileri Ömer Demir ve Cihan Süvari'nin üçüncülük ödüllü Mitoz/Tümör Tespiti projesi ise kanser teşhislerinin zor ve uzun süreçlerini kısaltacak bir sistem geliştirdi. Alınan doku örneklerinin görüntü işleme teknikleri kullanılarak küçük parçalara ayrılmasını ve bu parçaların üzerinde makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemleriyle çalışılmasını sağlayan ekip, derin öğrenme yöntemleriyle daha kısa sürede ve daha kesin sonuçlara ulaşılmasını hedefliyor.

Projelerin gelenekselleşmesi için çalışılacak

Temel hedeflerinin yıllar içerisinde yapay zeka alanında farklı odak noktalarını veya temaları ele alarak gelenekselleşecek ve topluma fayda sağlayacak projeler üretmek olduğunu belirten Ataköy Rotary Dönem Başkanı Barış Göztepe, "Sağlık ve eğitim alanlarında kurulacak ekosistem ile ulusal ve uluslararası girişim ekosistemine önemli katkılar sağlamak mümkün. Toplum yararı gözeterek iyi niyeti yaygınlaştımaya odaklanan Rotary ailesinin, Ataköy Kulübü olarak, genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için uygun ortam hazırlanması, bu fikirlerin yatırım derinliğinin artırılması ve girişimcilerin bir sonraki aşamaya taşınması için çalışıyoruz. Bu sayede ülkemizin sağlık ve eğitim sektöründeki inovasyon yetkinliğinin artırarak, uluslararası pazarda da rekabet edebilmeyi ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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