Gençlerbirliği'nde bir genç futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
30.10.2020 17:13 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:16
Gençlerbirliği'nde bir genç futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Gençlerbirliği'nde bir genç futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep FK maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 genç sporcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak