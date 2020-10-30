Gençlerbirliği'nde bir genç futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Gençlerbirliği'nde bir genç futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

30.10.2020 17:13 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:16
Gençlerbirliği'nde bir genç futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği'nde bir genç futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Gençlerbirliği'nde bir genç futbolcunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep FK maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 genç sporcumuzda pozitif sonuca rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan sporcumuzun tedavisine de başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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