Cep Telefonu Yüzünden Kavga Eden Genç Kız, Yanlışlıkla Arkadaşının Kulağını Kopardı
Samsun'da cep telefonu yüzünden kavga eden genç kız, arkadaşının kolunu ısırmak isterken yanlışlıkla sol kulağını ısırarak kopardı. Kulağı kanlar içinde kalan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da genç bir kadın kavga ettiği kadın arkadaşının kolunu ısırdığını zannederek kulağını ısırarak kopardı.
KAVGA SIRASINDA ARKADAŞININ PARMAĞINI ISIRDI
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir barın önünde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. (22) adlı genç kadın ile arkadaşı N.G. (33) adlı kadın arasında kavga çıktı. Cep telefonu yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada N.G., arkadaşı S.Ö.'nün parmağını ısırdı.
KULAĞI KOPAN GENÇ KIZ, HASTANEYE KALDIRILDI
S.Ö. de N.G.'nin kolunu ısırdığını zannederek sol kulağını ısırarak kopardı. Kanlar içerisinde kalan N.G. kopan kulağının parçasıyla birlikte ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
ARKADAŞININ KULAĞINI KOPARAN GENÇ KIZ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Olay yerinden kaçtığı ileri sürülen S.Ö., ısırılan parmağını tedavi için gittiği özel bir hastanede yakalanarak gözaltına alındı. Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Ö., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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adana-samsun-bursa. ne yer ne içerler.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Habere bak Allahını seversin keçi can derdinde kasap et derdindeCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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Kulağı yerine takılmışım bariCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Tabi beyin kullanılmaya kullanılmaya yavaştan vahşi yaban hayatına dönüşte başlamış oldu... Cep telefonu evrim geçirip akıllandı, insanoğlu tersine bir evrimle aklını kullanmaktan uzaklaşmaya başladıCevap Yaz 24 1 Yayından Kaldır
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Bu önune gelen herseyi istiriyorsa bunla o isde olmaz her an koparirmi korkusu olurCevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır