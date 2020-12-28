Gemlik'te hizmetler sürüyor, yeni spor tesisi geliyor
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Gemlik'te hizmetler sürüyor, yeni spor tesisi geliyor

28.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:52
Gemlik'te hizmetler sürüyor, yeni spor tesisi geliyor

Gemlik Belediyesi, ilçenin dört bir yanında asfalt, taş duvar, peyzaj gibi çalışmalara devam ediyor.

Gemlik Belediyesi, ilçenin dört bir yanında asfalt, taş duvar, peyzaj gibi çalışmalara devam ediyor.

Belediye sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde cadde ev sokaklardaki yapım işlerine hız veriyor. Gemliklerin evlerinde olduğu saatlerde sokağa çıkan belediye ekipleri, yapılacak işleri sokaklarda insan olmayışından dolayı kolaylık ve hızla tamamlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu Gemlik'in çeşitli noktalarında çalışmalara devam etti. İlçe merkezinde bulunan ve Gemlik'in yüzü olan Atatürk Parkı çevresindeki otobüs yollarında çalışma başlatan ekipler, eskiyen ve çukurların meydana geldiği yollarda asfaltlama gerçekleştirdi. Parktaki otobüs durakları geçtiğimiz aylarda yenilenerek peron sistemine geçilmiş, araç bekleyen yolcular için bekleme alanları yapılarak park ve çevresine düzenli bir görünüm kazandırılmıştı.

Gemlik Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ortak çalışması ile gerçekleşen Çarşı Deresi, çevre yolu ilerisi doğu kısmında da çalışmalara devam ettiler. Daha önce dere üzerine ek köprü yapılırken, çalışma nedeniyle suyu kesilen dere çevresinde peyzaj çalışması gerçekleştiriliyor. Böylece derenin çevre yolu ilerisinde kalan bölümü de Gemlik'e yakışır, temiz ve düzenli bir hal alacak.

Öte yandan ekipler, yapımı devam eden Cihatlı Toplu Konutları'nda da ihtiyaç duyulan çalışmaları gerçekleştiriyor. Binaların yola bakan kısımlarında araç ve insanlara zarar gelmesini engellemek için taş duvar yapımı da tamamlanıyor.

Gemlik'in yeni ve gelişmiş spor tesisi ise, katlı otopark üzerinde bulunan boş alanda yapılıyor. Farklı spor müsabakalarının aynı anda yapılacağı pek çok salonun yanı sıra kafeterya ve bekleme alanı gibi ortak alanların da bulunacağı spor tesisinde, çelik konstrüksiyon işlemi tamamlanmak üzere. Tesis tamamlandığında Gemlik'in merkezinde, kolayca ulaşılabilir, otopark sorunu olmayan, çağdaş ve gelişmiş bir spor tesisi Gemlik'e kazandırılmış olacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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