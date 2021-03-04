Gemlik'te cezaevinden izinli çıkan hükümlü, uyuşturucuyla yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosuna bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri, daha önce iki kez uyuşturucu suçundan hüküm giyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıkan Z.A'yı takibe aldı.

Osmaniye Mahallesi'nde bu kişinin evine yapılan baskında, 100 gram civarında selvi tabir edilen uyuşturucu, 36 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap ile uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut