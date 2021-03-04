Gemlik'te cezaevinden izinli çıkan hükümlü, uyuşturucuyla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gemlik'te cezaevinden izinli çıkan hükümlü, uyuşturucuyla yakalandı

04.03.2021 15:23 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:26
Gemlik'te cezaevinden izinli çıkan hükümlü, uyuşturucuyla yakalandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosuna bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri, daha önce iki kez uyuşturucu suçundan hüküm giyen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cezaevinden izinli çıkan Z.A'yı takibe aldı.

Osmaniye Mahallesi'nde bu kişinin evine yapılan baskında, 100 gram civarında selvi tabir edilen uyuşturucu, 36 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap ile uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kazım Bulut

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gemlik'te cezaevinden izinli çıkan hükümlü, uyuşturucuyla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 15:28:51. #1.16#
title