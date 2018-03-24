Gelibolu Belediyesinden İş Güvenliği Eğitimi

Gelibolu Belediyesinin hizmet içi eğitim çalışmaları kapsamında personele yönelik iş güvenliği eğitim düzenlendi.

"İş Sağlığı ve Güvenliği Modül-1" eğitimi kapsamında gerçekleştirilen çalışma belediye meclis salonunda yapıldı.

Toplam 5 oturumdaki seminerde memur, işçi ve şirket personeline iş kazaları ve acil durumlarda oluşabilecek yükümlülükler konusunda iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri konularında bilgiler verildi.

C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Tolga Tekin, burada yaptığı konuşmada, personelin eğitimli ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak adına bu tür eğitimlerin belediye bünyesinde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar ise, çalışanların güvenliğini çok önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İşçilerimizin işlerini yaparken tüm tedbirleri almaları, son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. Çalışanlarımıza iş güvenliği eğitimi veriyoruz ama önemli olan onların bu bilince sahip olarak çalışmalarında gerekli olan tüm tedbirleri almaları ve kendilerinin güvenliği için gerekli olan ekipmanları eksiksiz kullanmalarıdır."