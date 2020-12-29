Gelibolu Belediyesinden 425 aileye kömür yardımı
Gelibolu Belediyesi 425 aileye 170 ton kömür yardımında bulunuyor.
Gelibolu Belediyesi 425 aileye 170 ton kömür yardımında bulunuyor.
Belediye Başkanı Mustafa Özacar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kömür yardımlarını sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yaptıklarını bildirdi.
Özacar, "Pandemi ile ağırlaşan ekonomik koşullarda ilçe merkezinde ekonomik yetersizliğini belgelendiren ailelerimize kömür yardımında bulunarak ısınma ihtiyaçlarını karşılamaları noktasında yardımcı olmaya devam ediyoruz. Programımız tamamlandığında 425 aileye ulaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Özacar, dar gelirli vatandaşlara yönelik desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğan Zelova