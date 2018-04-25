Geka Yönetimi Denizli'de Toplandı

Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 106. Yönetim Kurulu Toplantısı, Denizli'de gerçekleştirildi.

GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Denizli Valisi Hasan Karahan, Muğla Valisi Esengül Civelek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Vali Yavuz Selim Köşger, yaptığı konuşmada, toplantıda ajansın 2018 yılı başından itibaren gerçekleştirdiği faaliyetleri gözden geçireceklerini, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan proje ve etkinlikleri görüşerek karara bağlayacaklarını ifade etti.

GEKA'nın 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Kültür Turizminin Geliştirilmesi ile Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programlarını 28 Aralık 2017 itibariyle ilan ettiğini ve 2 Nisan'da da programa başvuruların tamamlandığını hatırlatan Köşger, şunları söyledi:

"Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı'na toplam 54 proje başvurusu yapılmıştır. Başvurularda proje bütçesi yaklaşık 92 milyon 800 bin lira iken Ajansımızdan talep edilen destek tutarı yaklaşık 66 milyon 350 bin liradır. Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı'na ise 40 proje başvurusu gerçekleştirilmiştir. Başvurularda toplam proje bütçesi yaklaşık 18 milyon 790 bin lira iken Ajansımızdan talep edilen destek tutarı yaklaşık 15 milyon 870 bin liradır. Projelerin ön inceleme işlemleri devam etmektedir."

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini artırmalarına yönelik ihtiyaç duydukları eğitim ve danışmanlık hizmetlerini almaları amacıyla 2018 Yılı Teknik Destek Programının 17 Nisan'da ilan edildiğini belirten Köşger, "İlgili programın toplam bütçesi 1 milyon lira olup, faaliyet başına desteğin maliyeti en fazla 30 bin lira olacaktır. Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesinin amaçlandığı 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı 20 Nisan tarihinde ilan edilmiştir. Fizibilite Desteği Programının toplam bütçesi 2 milyon lira olup faaliyet başına desteğin maliyeti en fazla 200 bin lira olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla'da geniş katılımlı toplantılar düzenlendiğini dile getiren Köşger, bugünkü toplantıda ayrıca bölgenin turizm tanıtımı için yapılan fuar katılımlarını ve planlanan etkinlikleri değerlendireceklerini kaydetti.