Gediz'de sokak çıkma kısıtlamasında hayvanlar unutulmadı
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Gediz'de sokak çıkma kısıtlamasında hayvanlar unutulmadı

02.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:01
Gediz'de sokak çıkma kısıtlamasında hayvanlar unutulmadı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için cadde ve sokaklara mama bırakıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için cadde ve sokaklara mama bırakıldı.

Gediz Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklara kedi ve köpekler için yiyecek bıraktı.

İlçe Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısıtlama nedeniyle boş kalan sokaklarda hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarının unutulmadığını belirten Akçadurak, "Hafta sonları uygulanan kısıtlamalarda beslenme olanakları azalan sokak hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz, küçük dostlarımız için ilçenin her noktasında bulunan beslenme noktalarını sürekli kontrol ederek, eksilen su ve mama miktarını takviye ederek tamamlıyor. Böylelikle sokak hayvanlarının aç kalmalarının önüne geçmiş oluyoruz." diye konuştu.

Akçadurak, vatandaşların da evlerinin önündeki hayvanlara yiyecek bırakmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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