Gazzeli genç kadın üniversite bitirme tezini üretim projesine dönüştürdü
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Gazzeli genç kadın üniversite bitirme tezini üretim projesine dönüştürdü

Gazzeli Asale Ebu Şennar'ın şekere alternatif olarak olarak kullanılan "stevia" bitkisi üzerinde çalıştığı üniversite bitirme tezi, öğretmeninin desteğiyle üretim projesine dönüştü.

Gazzeli genç kadın üniversite bitirme tezini üretim projesine dönüştürdü
24.07.2020 11:37 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:14

Gazzeli Asale Ebu Şennar'ın şekere alternatif olarak olarak kullanılan "stevia" bitkisi üzerinde çalıştığı üniversite bitirme tezi, öğretmeninin desteğiyle üretim projesine dönüştü.

Han Yunus'taki Bilim ve Teknoloji Yüksekokulu'ndan mezun olan 25 yaşındaki Ebu Şennar, eğitim hayatından girişimciliğe uzanan hikayesini AA muhabirine anlattı.

Gıda teknolojisi uzmanı Ebu Şennar, üniversiteden bir grup arkadaşıyla bitirme tezi konusu olarak şeker bitkisi ya da şekerotu olarak da bilinen, bazı ülkelerde tatlandırıcı ve tedavi edici özellikleri nedeniyle tatlandırıcı ve gıda katkısı olarak kullanılan stevia bitkisini seçtiğini söyledi.

Gazzeli genç kadın, bu seçimde öğretmeni Saide el-Mecdelani'nin yönlendirmesinin etkili olduğunu belirtti.

Stevia özütünün diyabet, hipertansiyon ve obezite hastalarında destekleyici tedavi olarak kullanıldığı ifade ediliyor. Etkisi, şekerin 30 katına eşit olmakla birlikte, hastaların sağlığına zarar vermediği belirtiliyor. Ayrıca bitkinin çok az kalori içerdiği ve dişlere de zarar vermediği kaydediliyor.

Üniversite bitirme tezinden üretim projesine

Ebu Şennar'ın mezuniyet projesi kapsamındaki ilk tecrübesi, şeker kamışından üretilen şekere alternatif olarak stevia bitkisinin özüyle çikolata yapmak olmuş.

Bölgede şeker hastası ya da çok sayıda obezite sorunu yaşayan kişiler olduğunu fark ettiğini söyleyen Ebu Şennar, durumun kendisini üretim projesi oluşturmaya ve şeker kullanımında sıkıntı yaşayanlar için sağlıklı bir ürün üretmeye teşvik ettiğini aktardı.

Öğretmeni Mecdelani'nin Gazze Tarım Bakanlığındaki bitki doku kültürü alanındaki çalışmaları dolayısıyla geniş tecrübeye sahip olduğunu belirten Ebu Şennar, Mecdelani'nin üretim projesinde ortağı olduğunu ifade etti.

Ebu Şennar, öğretmeninin, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki evinde bu iş için laboratuvar ortamı oluşturduğunu söyledi.

Üretim için hükümetten izin aldıklarını aktaran Ebu Şennar, çalışmaları sırasında bazı laboratuvar araçları ve ekipmanlarının tedarikinde Kızılhaç ve sivil toplum kuruluşu "El-Asale ve Dalya Derneği"nin kendilerine destek olduğunu dile getirdi.

Bitkinin yetiştirilmesi ve üretimi

Stevia bitkisinin serada sıcak ortamda yetiştiği, kumlu toprağa ve yaklaşık 16 saat güneş ışığıyla suya ihtiyaç duyduğu bilgisini veren Ebu Şennar, yapraklarının yılda üç kez toplandığını belirtti.

Ebu Şennar, üretimini yaptığı bitkinin, ekstraksiyon, sterilizasyon, buharlaşma gibi çeşitli teknik aşamalardan geçildikten sonra özütün elde edildiğini anlattı.

Kullanım alanları

Özütün özellikle kanser, diyabet ve obezite hastaları için bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade eden Ebu Şennar, bu ürünün tedavi değil koruyucu amaçlı kullanıldığını aktardı.

Gazzeli genç, ürünün kullanım alanının sadece meyve sularıyla sınırlı kalmadığını, çeşitli yemek ve tatlılara eklendiğini kaydetti.

Gazze'deki eczanelere yerel bir ürünü kullanmaları konusunda ikna ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyleyen Ebu Şennar, üretime başladıkları Mart 2020'den bu yana ürünlerinin yarısını pazarlamayı başardıklarını belirtti.

Başlarda ürünü tanıtım aşamasında çeşitli zorluklar yaşadıklarını ifade eden Ebu Şennar, "Ancak satış oranı aşamalı olarak artıyor. Tanıtım planı çerçevesinde diyabet merkezlerini, spor kulüplerini ve doktorların kliniklerini ziyaret etmeyi düşünüyoruz." dedi.

Kendi ürettikleri cihazla daha fazla verim

Ebu Şennar'ın en büyük destekçisi öğretmeni Saide el-Mecdelani ise özütü elde etmek için kullanılan cihazı kendisinin yaptığını, böylece ithal etmeleri halinde fiyatı 10 bin dolar olan cihazı, 1500 dolara mal ettiğini söyledi.

Her ay bin paket üretim yaptıklarını ifade eden Mecdelani, ürettiği cihazla daha fazla bitki özütü elde edebildiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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