Gazişehir Gaziantep'te Transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, defans oyuncusu Yalçın Kılınç'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon için transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon İstanbulspor forması giyen Yalçın ile temasa geçildi.

Yapılan görüşmelerin olumlu geçmesi üzerine kente davet edilen 29 yaşındaki defans oyuncusuyla anlaşma sağlandı.

Açıklamada, "Aktif futbol hayatını yaklaşık 5 yıldır İstanbulspor'da sürdüren ve teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak ile de çalışma fırsatı bulan Yalçın Kılınç, artık kulübümüzün başarısı için ter dökecek. Yalçın Kılınç'a yeni sezonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.