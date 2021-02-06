Gazipaşa-Alanya Havalimanı Tailwind'in ilk Tahran uçuşunu karşıladı
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Gazipaşa-Alanya Havalimanı Tailwind'in ilk Tahran uçuşunu karşıladı

06.02.2021 11:39 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:39
Gazipaşa-Alanya Havalimanı Tailwind'in ilk Tahran uçuşunu karşıladı

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Tailwind Havayolları'nın İran'ın başkenti Tahran'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı.

Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Tailwind Havayolları'nın İran'ın başkenti Tahran'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı.

TAV Havalimanları açıklamasına göre, TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile Tahran İmam Humeyni Havalimanı arasında karşılıklı uçuşlar Cuma günü gerçekleştirilen ilk seferle başladı.

Tailwind Havayolları ilk etapta 12 Mart'a kadar Boeing 737-400 tipi uçaklarla karşılıklı altı sefer düzenleyecek. 2021'de havayollarının planlamalarına göre bugün itibarıYla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na 12 havayolunun 11 ülkedeki 18 destinasyona uçuş düzenlemesi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül, "Bugün Tailwind Havayolları'nın Tahran'dan gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemiye karşı tüm önlemlerimizi tam olarak alarak yolcularımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bu süreçte birlikte hazırlandığımız Ulaştırma Bakanlığı'nın koordinasyonunda, DHMİ, SHGM başta olmak üzere havayollarımıza, tur operatörlerine, yerel yönetim ve STK'larla tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada aktarılanlara göre, dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye'de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurt dışında ise Gürcistan'ın Tiflis ve Batum, Tunus'un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya'nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan'ın Medine ve Hırvatistan'ın Zagreb Havalimanı'nda faaliyet gösteriyor.

Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya'nın Riga Havalimanı'nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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