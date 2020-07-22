Gaziantep Valisi Gül, Adana Valisi Elban'ı ziyaret etti Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Adana Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında şeref defterini imzalayan Vali Gül ve Belediye Başkanı Şahin, Vali Elban'a görevinin hayırlı olması dileğini iletti.

Elban da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Gül ve Şahin'e teşekkür etti.

Vali Gül ve Şahin, daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Adana'da faaliyet gösteren SASA Polyester Sanayi AŞ'yi ziyaret etti.

Kaynak: AA