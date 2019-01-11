Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogram 117,27-120 liradan satıldı.
Gaziantep Ticaret Borsasında boz Antep fıstığı içinin kilogram 117,27-120 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|52,00
|61,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|117,27
|120,00
|Antep fıstığı (meverdi)
|Kg
|92,00
|92,00
|Antep fıstığı (çıtlak-kavrulmuş)
|Kg
|50,00
|50,00
|Kuru üzüm (siyah)
|Kg
|12,00
|12,00
|Kırmızı biber (pul)
|Kg
|20,53
|20,92
|Kuzu eti (gövde)
|Kg
|33,75
|35,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,00
|28,00
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,20
|2,70
|Bulgur (köftelik)
|Kg
|1,85
|1,85
|Pirinç (dökme)
|Kg
|3,37
|3,70
|Pirinç (baldo)
|Kg
|4,25
|5,87
|Arpa
|Kg
|1,10
|1,10
|Buğday
|Kg
|1,40
|1,45
|Kuzu derisi
|Kg
|20,00
|20,00
Kaynak: AA