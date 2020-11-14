Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama

14.11.2020 10:44 | Son Güncelleme: 14.11.2020 10:48
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama

GAZİANTEP'te, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheli, tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte faailiyet gösteren suç örgütünün uyuşturucu ticareti yaptığını saptadı. Tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alınırken, 2 kilo 465 gram jamaika, 214 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 13 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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