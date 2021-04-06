Gaziantep'te süne zararlısına karşı biyolojik mücadele yapılıyor

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından süne zararlısına karşı biyolojik mücadeleye başlandı.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından süne zararlısına karşı biyolojik mücadeleye başlandı.

İslahiye ilçesine bağlı 13 kırsal mahallede 150 bin dekar alanda süne zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında ziraat mühendislerince 800 paket faydalı böcek yumurtası salımı yapıldı.

Ekiplerle yapılan çalışmalarla Bayraktepe, Ağalarobası, Kalaycık, Çubuk, Örtülü ve Zincirli gibi ilçeye bağlı 13 mahallede çalışmalara başlandı.

Öte yandan Nurdağı ilçesinde de 150 bin dekar buğday ekili alanda çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda süne zararlısı popülasyonunun yüksek olduğu Çakmak, Hisar ve Gözlühüyük mahallelerinde çalışmaların yüzde 60'ı tamamlanırken 600 paket doğa dostu faydalı böcek salımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüklerince 1997 yılından buyan bölgede herhangi bir kimyasal müdahale yapılmadan doğa dostu biyolojik mücadele yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek