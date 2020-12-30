Gaziantep'te rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı
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Gaziantep'te rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı

30.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:18
Gaziantep'te rehin aldığı annesini öldüren kişi tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evde rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evde rehin aldığı annesini pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Dün Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki evde rehin aldığı annesi Vesile D'yi (55) pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Uğur D'nin (32) Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Psikolojik sorunları bulunduğunu öne süren zanlının ifadesinde, "Kanepede uyurken annem 'Oğlum, kahvaltın hazır' diyerek beni kaldırdı. Sinirli uyandım. Annemle tartışmaya başladık. Ondan sonra yattığım kanepenin altındaki kendime ait pompalı tüfeği aldım. Annem balkona kaçtı. Sonrasını hatırlamıyorum, pişmanım" dediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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