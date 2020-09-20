Gaziantep'te magandalar yandı
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Gaziantep'te magandalar yandı

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından kentte havai fişek atanlara 44 bin 245 TL para cezası kesildiğini duyurdu.

Gaziantep'te magandalar yandı
20.09.2020 17:31 | Son Güncelleme: 20.09.2020 17:35

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından kentte havai fişek atanlara 44 bin 245 TL para cezası kesildiğini duyurdu. Vali, havaya ateş açanlara da aynı cezanın kesileceğini belirterek, magandaları uyardı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te havai fişek atanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun H bendine göre uyguladığımız 44 bin 245 TL idari para cezasını meskun mahalde silah sıkanlar için de uygulayacağız. Silah sıkanlarla ilgili rutin adli ve idari işlemler de ayrıca devam edecektir. Silahla eğlence olmaz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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