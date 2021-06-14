Gaziantep'te hırsızlığın böyle pes dedirtti

Gaziantep'te hırsızlığın böyle pes dedirtti Çalacak birşey bulamayınca site bahçesinde asılı olan çamaşırları çaldı Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi Hırsız kuruması için asılan çamaşırları mağazadan alır gibi alıp kaçtı Gaziantep'te bir evin pencere...

Gaziantep'te hırsızlığın böyle pes dedirtti

Çalacak birşey bulamayınca site bahçesinde asılı olan çamaşırları çaldı

Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi

Hırsız kuruması için asılan çamaşırları mağazadan alır gibi alıp kaçtı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir evin pencere korkuluklarına kuruması için asılan çamaşırları çalan şahıs, güvenlik kamerasına yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan çamaşır hırsızlığı ise pes dedirtti.

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saat 04.00 sıralarında bir sitenin bahçesine duvardan atlayarak giren şahıs, ilk olarak site bahçesinde keşif yaptı. Rahat hareketlerle çevreyi kontrol eden şüpheli şahıs, bahçedeki bankta biraz oturarak dinlendi. Daha sonra etrafa bakan şüpheli, çalacak bir şey bulamayınca bir evin pencere korkuluklarına asılı olan çamaşırlara odaklandı. Pencere önüne gelerek çamaşırları kontrol eden şahıs, beğendiği birkaç parça çamaşırı alarak kayıplara karıştı.

"Mağazadan alır gibi çamaşırları önce kontrol ediyor, sonra çalıyor"

Annesinin akşamdan kuruması için çamaşırları astığını belirten Mehmet Hanifi, sabah uyandıklarında annesinin çamaşırların eksik olduğunu fark ettiğini söyledi. Annesinin uyarısı üzerine güvenlik kamerası görüntüleri izlediğinde gerçeği gördüğünü aktaran Hanifi, "Görüntülerde bir hırsızın gelerek çamaşırları çaldığını gördüm. Hırsızı güvenlik kameraları baya çekmiş. Sitenin kapısından atlayarak siteye girmiş. Bizim evin penceresinin önüne gelmiş. Mağazadan alır gibi çamaşırları kontrol ediyor. Çevrede dolanıyor. Sonra çamaşırları alıp gidiyor. Bu da çamaşır hırsızıdır. Biz aile olarak bu hırsızlığa şaşırdık. Görüntülerde çok rahat davrandığı görülüyor. Hiç korkmadan da hareket ediyor. Birkaç parça çamaşırı almış. Baya komik bir hırsızlık olmuş. Hırsızı polise falan şikayet etmedik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen