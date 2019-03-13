Gaziantep'te Hedef 2 Milyon Turist

KEREM KOCALAR - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin lokomotif kenti Gaziantep, geçen yıl yakaladığı 1 milyon turist sayısını katlamayı hedefliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kültür ve gastronomi alanında adından söz ettiren Gaziantep, UNESCO'nun, şehri yaratıcı şehirler ağına dahil etmesiyle cazibe merkezi haline geldi.

Kış aylarında bile önceki yılların aksine kent merkezinde sıklıkla tur otobüslerinin görülebildiği kent, 2018'in başında 1 milyon turist çekmeyi hedefledi.

Tanıtım faaliyetlerinin de katkısıyla hedefini yakalayan Gaziantep, yeni yıl için de iddialı bir sınır belirledi. Turizmde toparlanma dönemini tamamlayıp atağa kalkmak isteyen kent, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin de katkısıyla bu sene 2 milyon turiste ulaşmayı hedefliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin tarihi yapıları ve kültürel değerlerini gastronomiyle süsleyerek turizm konusunda her geçen gün daha iddialı bir konuma geldiğini söyledi.

Şahin, geçen yıl 1 milyon turist hedefi belirlediklerini ve bunu başardıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Turizm verilerini sürekli takip ediyoruz. Normal şartlarda Gaziantep turizmi için ocak ve şubat ayları bir anlamda ölü zamanlardır ama turlar o kadar güzel bir şekilde gelmeye devam ediyor ki şükürler olsun kente 12 ay boyunca turist getirmeyi başardık. Bir de gelen turistlerin şehrimizde 3-4 gün kalmasını sağlamayı başardık. Bunlar bizim için çok önemli. Otel işletmecisi arkadaşlarla görüşüyoruz ve yatak kapasitelerinin doluya yakın olduğunu, çok memnun olduklarını dile getiriyorlar. Keza yemek içme işiyle uğraşan işletmelerimizde de aynı durum söz konusu. Amacımız geçen yıl ki turist sayısını iki katına çıkarmak. Hatta bizim hedefimiz artık her yıl 2 kat büyüme."

Hz. Mevlana için Konya'ya yıllık 3,5 milyon turistin geldiğini anımsatan Şahin, "Anadolu'ya gelen turistleri Gaziantep'e de çekmemiz lazım. Bunu başardığımızda hedeflerimizi çok kolay aşabiliriz. Bunu başardığımızda Anadolu'nun tamamında turizm daha hareketli olur. Mesela Gaziantep'i geliştirirsek Konya'ya gelen turist sayısını da 10 milyona çıkarabiliriz. Çünkü bu bölgeye gelen turist kültürel mirasla tüm şehirlerimizi gezmeli. Bu kapasite Anadolu'da var. Yeter ki inanıp hedeflerimize yürüyelim." diye konuştu.

Kültür turizmindeki potansiyel

Fatma Şahin, geçen yıl 1 milyon turist hedefi belirlendiğini hatırlatarak, bunun başarıldığını anımsattı.

Turizm alanında bu sene önemli yatırımları hayata geçirmeyi istediklerini belirten Şahin, "Allah'ın izniyle bazı yatırımlarımızı da tamamladığımızda kültürel gezi amacıyla kente gelen turist sayısını 3 katına çıkarabiliriz. Bunun için çalışacağız. Bunlar uzun soluklu çalışmalar. Bu yıl 2 milyon turisti yakalarsak gelecek yıllarda hedeflediğimiz sayılara ulaşmamız daha kolay olacak." diye konuştu.

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesiyle beraber bölgenin turizmde canlanacağını kaydetti.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki, "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'deki turizm halkasına Gaziantep'in de dahil edildiğini ifade eden Şahin, "Bu da bize çok büyük bir fırsat verecek. Hedeflerimize ulaşmamız kolaylaşacak. Öte yandan bu durum bize şehir ekonomisinin canlanmasını ve daha çok insanın buraya gelmesi sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA