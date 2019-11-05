Gaziantep'te Güneş Göleti su tutmaya başladı

05.11.2019 15:08

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Güneş Göleti su tutma başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Güneş Göleti suyla buluştu.

2016 yılında yapımına başlanan 39 metre yüksekliğinde ve sulama hattı uzunluğu 7 bin 963 metre olacak Güneş Göleti'nin tamamlanması ve tam kapasite ile çalışması halinde, 5 bin dekar tarım arazisinin modern sulama sistemiyle suya kavuşması amaçlanıyor.

Yesemek Mahallesi Muhtarı Mustafa Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki gündür göletimiz su tutmaya başladı. İlk yağmurlarla birlikte göletimiz tamamen dolar. Tarım arazilerine su verecek olan borular kaldı. Borularda da hazırlık çalışmaları devam ediyor. İki aylık bir iş kaldı, tamamlanıp su verilmesiyle çiftçimiz rahatlayacak" dedi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise AA Muhabirine yaptığı açıklamada ödenek geldiğinde Güneş Göleti'nin en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA