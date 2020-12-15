Gaziantep'te 39 şüpheli şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı
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Gaziantep'te 39 şüpheli şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

15.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:50
Gaziantep'te 39 şüpheli şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

Gaziantep'te yapılan genel huzur ve güven uygulamasında aranması bulunan 66 şüpheli şahıs yakalanırken, 39 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı.

Gaziantep'te yapılan genel huzur ve güven uygulamasında aranması bulunan 66 şüpheli şahıs yakalanırken, 39 şüpheli şahsa uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden işlem yapıldı. Uygulama sırasında çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Aralık 2020 günü il genelinde huzur ve güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulama sonucunda uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 39 şüpheli şahsa, hırsızlık olaylarından 31 şüpheli şahsa ve kabahatler kanunundan da 11 şüpheli şahsa işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 4'ü uyuşturucudan, 4'ü hırsızlıktan tutuklanırken, çeşitli suçlardan aranması bulunan 66 kişi de yakalandı.

Çok sayıda suç aleti ve çalıntı malzeme ele geçirildi

Uygulama sırasında yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde, 200 paket gümrük kaçağı sigara, 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet çalıntı 1 araç, 4 adet motosiklet, 1 adet telefon, 2 adet bilgisayar, 16 adet çalıntı oto teybi, bir miktar bakır kablo ile çok sayıda muhtelif çalıntı malzeme ve 45 adet kesici alet ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 39 şüpheli şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı
Gaziantep'te 39 şüpheli şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı
Gaziantep'te 39 şüpheli şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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