Gaziantep'te 360 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
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Gaziantep'te 360 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Gaziantep'te 360 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 360 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 360 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önüne geçilmesi amacıyla operasyon düzenledi.

Şahinbey ilçesindeki bir ev ve 2 depoya baskın yapan ekipler, yaptıkları aramada, 360 litre etil alkol, 141 şişe kaçak içki, 5 litre dökme içkinin yanı sıra çok sayıda şişe, kapak ve etiket buldu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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