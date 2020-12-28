Gaziantep FK, Sumudica ile masaya oturacak
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Gaziantep FK, Sumudica ile masaya oturacak

28.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:05
Gaziantep FK, Sumudica ile masaya oturacak

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek teknik direktör Marius Sumudica ile yılbaşından sonra bir araya geleceklerini bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün başkanı Mehmet Büyükekşi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek teknik direktör Marius Sumudica ile yılbaşından sonra bir araya geleceklerini bildirdi.

Büyükekşi, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün her hafta üzerine daha da koyan bir performans sergilediğini ifade etti.

Teknik direktör Marius Sumudica'nın başarılı bir takım oluşturduğunu vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Başarı hiçbir zaman kolay kazanılmıyor. Hocamızla çalıştığımız günden bu yana her zaman istikrar vurgusu yaptık. Burada kurulan bu takımla birlikte, kendisi de kariyerinin en başarılı dönemini geçiriyor. Elbette biz bundan mutluluk duyuyoruz, hedeflerimize hep birlikte yaklaşıyoruz. Taraftarlarımızın da ne düşündüğünün farkındayız ve kendisiyle de sözleşme konuları üzerine bir görüşmemiz olacak. Tahminim yılbaşından sonra hocamızla bir araya gelip, görüşeceğiz. Gaziantep şehrinin başarısı için bizler elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu başarıda yönetimin, futbolcuların, teknik heyetimizin ve masöründen malzemecisine herkesin katkısı var. Bu konuda emek veren herkese teşekkür ediyorum. Şimdi bize düşen bu başarıyı, kocaman bir aile olarak istikrarlı bir şekilde sürdürebilmektir. 2021 yılında da bu başarılarımız umut ediyorum ki devam eder."

"Rehavete kapılmayacak tecrübede bir takım olduğumuza inanıyorum"

Ligin geride kalan 15 haftalık kısmında "en flaş takım" olmayı başardıklarını anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"İlk maçımızdaki şanssız bir yenilginin üzerinden 13 haftadır kaybetmiyoruz. Üstelik son 9 maçımızda 7 galibiyet 2 beraberlik aldık ve bu iki beraberlikte de şanssız bir şekilde galibiyeti kaçıran taraf olduk. Takımımız gösterdi ki hiçbir zaman rakip ayırt etmiyor. Fenerbahçe'ye de aynı futbolu oynuyoruz, Kasımpaşa'ya da Alanyaspor'a da... Bu konsantrasyonu sağlamak belki de başarının anahtarıdır. Bu doğrultuda ayaklarımız yere sağlam basmaya devam edecek ve rakiplere saygı duyacağız. Rehavete kapılmayacak tecrübede bir takım olduğumuza inanıyorum. Ancak bizler de futbolcularımızın konsantrasyonunu yüksek seviyede tutabilmek adına yönetim kurulumuz olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Yönetim kurulumuzda olan tüm arkadaşlarımıza da özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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