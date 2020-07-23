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Gaziantep FK'da hedef namağlup unvanını korumak

Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyapsor'a konuk olacak olan Gaziantep FK, pandemi süreci sonrası ligde elde ettiği namağlup unvanı korumak istiyor.

Gaziantep FK'da hedef namağlup unvanını korumak
23.07.2020 10:23 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:26

Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyapsor'a konuk olacak olan Gaziantep FK, pandemi süreci sonrası ligde elde ettiği namağlup unvanı korumak istiyor. Yeni Malatyapsor ise kritik maçı kazanıp ligde kalmanın hesaplarını yapıyor.

Bu sezon Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 33 haftalık diliminde ortaya koyduğu performans ve aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor. Ligde şu ana kadar oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 43 puan toplayan, rakip kalelere 48 gol gönderip, kendi kalesinde 50 gol gören Gaziantep FK, pandemi süreci sonrası ortaya koyduğu performansla da takdir topluyor.

Salgın sonrası yenilmeyen tek takım

Pandemi süreci sonrası ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 beraberlik alan kırmızı-siyahlı ekip, salgın sonrası mağlup olmayan tek takım konumunda bulunuyor. Gaziantep ekibi, ligin son haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçını da mağlup olmadan bitirip bu başarısını sürdürmek istiyor. Salgın sonrası alınan yoğun tedbirlerle tekrar başlayan ligde Ankaragücü, Antalyaspor ve Kayserispor ile 1-1, Galatasaray ile 3-3, Kasımpaşa ile de 2-2 berabere kalan Gaziantep ekibi, Denizlispor'u 1-0, Konyaspor'u ise 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu maçlarda 11 puan toplayan Gaziantep FK, rakip kalelere 12 gol gönderirken, kendi kalesinde ise sadece 9 gol gördü.

Gaziantep FK yenilmemek, Yeni Malatyaspor kazanmak istiyor

Ligin son haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan kırmızı-siyahlılar, bu maçı kazanıp pandemi sonrası dönemini namağlup bitirmek istiyor. Düşme potasında yer alan Yeni Malatyspor ise bu zorlu ve kritik maçı kazanıp, hem ligde kalma hesapları yapıyor hem de rakibinin yenilmezlik unvanına son vermek istiyor.

Kritik maç cumartesi

25 Temmuz cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak olan Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı saat 21.00'da başlayacak. Düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Arda Kardeşler düdük çalacak. Maçta yardımcı hakem olarak ise Esat Sancaktar ve Alpaslan Dedeş görev yapacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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