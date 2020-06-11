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Gaziantep FK altyapısına güveniyor

Gaziantep Futbol Kulübü Altyapı ve Gençlik Gelişim Koordinatörü İsmail Acar, altyapıda 380 lisanslı oyuncunun bulunduğunu belirterek, Afrika'daki bazı lokal futbol akademileri aracılığıyla da gelecek vadeden oyuncuların takip edildiğini söyledi.

Gaziantep FK altyapısına güveniyor
11.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:10

Gaziantep Futbol Kulübü Altyapı ve Gençlik Gelişim Koordinatörü

İsmail Acar, altyapıda 380 lisanslı oyuncunun bulunduğunu belirterek, Afrika'daki bazı lokal futbol akademileri aracılığıyla da gelecek vadeden oyuncuların takip edildiğini söyledi.

Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbola başlama yaşını anaokulu seviyesinde gördüklerini, bu yüzden o yaş grubunda taramalar yapıp ilk teması kurduklarını dile getirdi.

Böylelikle çok küçük yaşlardan itibaren oyuncu kültürlerini oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Acar, "İşimizin zor ve meşakkatli olduğunu biliyoruz ama bu şehrin ve ülkenin çocukları çok değerli ve bizim pandemi sonrasında yapacağız tek şey öz kaynağımıza dönüp kendi çocuklarımız için çalışmalarımızı arttırmak olacak." diye konuştu.

Şu anda altyapıda 380 lisanlı aktif oyuncuyla birlikte yollarına devam ettiklerini belirten Acar, şunları kaydetti:

"Altyapıda 380 lisanslı oyuncumuz var ama Afrika'da bazı ülkelerde lokal futbol akademilerimizle gelecek vadeden birçok oyuncuyu kendi vizyon ve misyonumuzla takip ediyoruz. Bunları şehrimize getiriyor, adaptasyon sorunu veya yanılma payımızı test ediyoruz. Scout ekibimiz bu konuda sadece izleyici değil, tara-keşfet-test et parolasıyla çalışıyor. Sonuçta hem kendi çocuklarımız, hem de yetenekli gurbetçi ve yabancı oyuncular için zaman ve maddi imkanlar artık boşa harcanmayacak kadar değerli."

Altyapı oyuncularına büyük yatırım

Geride kalan 3 yıllık süreçte bin 200 civarında çocukla aktif olarak temas sağladıklarını ve takıma kazandırmak adına büyük çaba sarf ettiklerini aktaran Acar, şunları kaydetti:

"Gaziantep FK olarak çok iyi bir altyapı tesisine sahibiz. Çünkü biliyoruz ki fiziki şartların iyi olması kaliteli oyuncu yetişmesini, antrenörün rahat bir ortamda üretken olmasını sağlıyor. Şu an 2 tane hibrit sahamız var. İdari binalar, yemekhane, oyuncu konaklaması, teknik ve teknolojik materyaller ile fiziki anlamda çok iyi şartlarımız var. Uzun vade de 3-4 nizami çim saha, 1 küçük çim saha, 1 toprak saha, 1 kapalı spor salonu, 1 yüzme havuzu, şok havuzu, 1 sağlık merkezi, 1 sporcu sağlık merkezi, 2'şer kişilik 75 odalı futbolcu konaklama alanı, antrenör konaklaması için odalarla kütüphane, sosyal alan ve etkinlik alanlarını hazırlamayı planlıyoruz."

Kaynak: AA

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