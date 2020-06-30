Gaziantep Emniyeti fuhuşa geçit vermiyor
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Gaziantep Emniyeti fuhuşa geçit vermiyor

Gaziantep polisi fuhuş ve bekleme yapan 78 kadın ile fuhuş müşterisi 17 erkek şahsa işlem yaptı.

Gaziantep Emniyeti fuhuşa geçit vermiyor
30.06.2020 11:41 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:55

Gaziantep polisi fuhuş ve bekleme yapan 78 kadın ile fuhuş müşterisi 17 erkek şahsa işlem yaptı.

Gaziantep Emniyetinden yapılan açıklamada, "Karacaahmet Mahallesi Otogar ve civarında 2020 yılı ilk 6 aylık süreçte fuhuş ve bekleme yapan kadınlara yönelik yapılan çalışmalarda, 14 farklı fuhuş olayı ile ilgili olarak gerekli adli ve idari işlemler yapılmış, 22 kez farklı zamanlarda yol kenarında bekleme yapan kadınlara yönelik işlem yapılmış, fuhuş ve bekleme yapan 78 kadın ile fuhuş müşterisi 17 erkek şahsa da gerekli işlemler yapılmıştır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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