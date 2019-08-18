Gazi olduğu günün 4'üncü yıl dönümünde düğününü yaptı

18.08.2019 14:02

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 2015 yılında PKK saldırısı sonucu gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Metehan Doğru (28), olayın 4'üncü yıl dönümünde Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünya evine girdi. Kaymakam Bülent Karacan'ın makam aracı ise gelin arabası olarak tahsis edildi.

Karlıova ilçesi Hacılar köyü yakınlarında 15 Ağustos 2015'de zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdiği EYP'nin infilak etmesi sonucu 3 asker şehit olduğı, 6 askerin ise yaralandığı olayda yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Metehan Doğru, 1 yıl süren tedavisinin ardından malul gazi olarak görevden ayrıldı. Metehan Doğru, gazi olduktan 4 yıl sonra Demet Akar ile evlenmek için hazırlık yapmaya başladı. Erbaa'nın Üzümlü köyünde yaşayan Doğru, düğününü gazi olduğu saldırının gerçekleştiği 15 Ağustos tarihinde yapmaya karar verdi. Gazi'nin Perşembe günü başlayan düğününe katılan Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan da kendi makam aracını gaziye tahsis etti. Kaymakamın makam aracı süslenerek gelin arabası olarak kullanıldı.

'GAZİ OLDUM BÖYLE VURULMADIM'

Gazi Doğru'nun, aracın arkasına 'Gazi oldum, böyle vurulmadım' yazdırması ise dikkat çekti.

Düğününü özellikle bu güne denk getirdiğini ifade eden Gazi Metehan Doğru, "Terör örgütünün önceden döşemiş olduğu EYP'nin infilak etmesi sonucu araçta yaralanmıştım. Hastanede 1 yıl tedavi gördüm. O tarihi düğün tarihim yapmak istedim. Kaymakam bey de sağ olsun makam aracını bize tahsis etti, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA