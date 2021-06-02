Gayretullah Allah'ın ismi mi? Gayretullah kelime anlamı nedir?
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Gayretullah Allah'ın ismi mi? Gayretullah kelime anlamı nedir?

Gayretullah Allah'ın ismi mi? Gayretullah kelime anlamı nedir?
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Gayretullah Allah'ın ismi mi? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Gayretullahın kelime anlamı ve kullanım yerleri hakkında detayları sizler için derledik.

Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen bir kullanım olan 'Gayretullah' kelimesi oldukça merak edilmiştir. Gayretullahın kelime anlamının dışında nerelerde nasıl kullanıldığı da araştırılan konular arasında yer alıyor.

GAYRETULLAH NE DEMEK?

Gayretullah, Allah'ın gücüne gitme durumudur. Kimsesizlere, yetimlere ve mazlumlara yapılan kötü muamele ve haklarının yenilmesi durumunda böyle hadiselerin yaşanması olur.

Gayretullaha dokunmak: Yaptığı iş ilâhî gayreti harekete getirecek, Allah'ın gazabını üzerine çekecek bir sonuç doğurmak.

GAYRETULLAH ALLAH'IN İSMİ Mİ?

Gayretullah kelime anlamının dışında da merak edilen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Helak olan kavimler için "Onlar günah ve isyanda sınırı aştıkları için gayretullaha dokundu. Allah'da onları helak etti."

Buhari'nin 67. Kitabü'n-Nikah l07. babından alınan bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur:

Allah Teala, mü'minler hakkında gayret ve hamiyet gösterir (hayır ve saadet diler). Ve Allah'ın gayreti, haram kıldığı fena şeyleri (günahları) mü'minin işlememesi içindir.
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