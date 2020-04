Gary Lineker'le neden randevulaşmaktan sıkıldığı ve koronavirüsün etkileri üzerine *Röportajın orijinal hâlini okumak için.

Gary Lineker bir süredir yalnız yaşıyor ve buna devam etmek istiyor. "Çocuklarımda koronavirüs belirtileri görüldükten sonra kendimi karantinaya aldım." diyor karantinadayken ilk röportajını veren eski İngiliz milli forvet ve Match Of The Day programı sunucusu.



Futbol maçları iptal edildi ve yayınlayacak maç özeti de yok. Ancak BBC, Lineker'in cumartesi gecesi boşluğunu Lineker'in mutfak masası etrafında o, Ian Wright ve Alan Shearer'ın Premier Lig'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları üzerine tartıştıkları, şaşırtıcı derece ilginç argümanların sunulduğu bir Match Of The Day programıyla doldurmak için koştu.



"Bir ay kadar önce birkaç program çekmiştik, o zaman sosyal mesafe yoktu. Şimdiyse bu işi uzaktan yapmanın bir yolunu bulmamız lazım." diyor Lineker.



İlk bölümler Lineker'in Londra'daki evinin büyük beyaz mutfağında, aynı zamanda ailesinin karantinaya alınması gerektiğini fark ettiği yer olan mutfakta, çekilmişti. "Oğlum George buradaydı ve dedi ki: 'Bu çok garip. Ne tat alıyorum ne de koku.'"



Lineker'in ilk eşi Michelle'le dört oğlu var: Sırayla 22, 24, 26 ve 28 yaşlarında olan Angus, Tobias, Harry ve en büyükleri George. "Söylediğinin doğru olduğunu biliyordum, çünkü ona bayağı acı bir vindaloo [bir Hint yemeği] yapmıştım. Onun da baharatla arası pek iyi değildir. Ama bana 'Son iki-üç gündür pek tat alamıyordum, bunu kafamda kuruyorum sanmıştım ama senin yemeğini yiyorum ve beni hiç etkilemiyor.' dedi. Ben de ona bunun garip olduğunu söyledim."



İnternetten baktılar ve bunun virüsün bir belirtisi olabileceğini gördüler. "En küçük kardeşi Angus'ta da aynı belirtiler çıktı. Tobias'ta da klasik belirtiler vardı, kuru öksürük ve ateş. Ben de George'a 'Annenin yanına mı gitsen acaba?' dedim."



Çocuklar, Sunningdale'de yaşayan Michelle'in yanında karantinaya girdiler. Lineker de hiçbir hastalık belirtisi göstermemesine rağmen aynısını evinde yapmaya karar verdi. "Dikkatli davranmış, George'la arama mesafe koymuş ve her yeri de silmiştim ama yine de kendimi devletin verdiği talimatları uygulama konusunda sorumlu hissettim."



Karantinayı nasıl geçiriyor? İkinci eşi Danielle Bux'tan dört yıl önce boşanan ve şu anda düzenli bir ilişki içinde olmayan Lineker, "Tek başıma iyiyim. Ben zaten bekârım." diyor. Karantina öncesinde bile bir ilişki için pek de acelesi olmadığını söylüyor. "Arada bir randevuya çıkıyorum, bir akşam yemeği yemek, içki veya kahve içmek için. Ama bunu çok fazla yapmadım. Eğer bir randevuya çıkıyorsam nereye gittiğime dikkat etmem gerekiyor." diyor.



Lineker, 1990 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan İngiltere kadrosunda yer aldığından beri halkın gözü hep onun üzerinde oldu. Memleketi Leicester'ın dışında Everton, Spurs ve Barcelona'da oynadı ve 1994'te televizyon sunucusu olmak için emekli oldu. Kendisi 2019'da aldığı 1,75 milyon Pound'luk maaşıyla şu anda en yüksek maaş alan BBC sunucusu konumunda (ancak maaşında kesinti yapılması için gönüllü olduğunu söylüyor).



Mesele şu: Şöhret sahibi olmaya çoktan alışmış olması lazım, o zaman bu şöhret neden onu randevulara çıkmaktan alıkoyuyor? "Hayatınızda belki bir veya iki kez gördüğünüz biriyle bir restorandan çıkarken görüntülenmek istemezsiniz. Bunu kimse yaşasın istemesiniz, çünkü basının bu insanın kim olduğuna dair kapsamlı bir soruşturmaya başlayacağı kesindir. Bu yüzden ben biraz temkinli davranıyorum. Sürekli bununla uğraşamam."



Lineker bu yılın sonunda 60 yaşını bitiriyor. "İnsan artık yaşlandığını düşünmeye başlıyor. Fiziksel olarak iyi durumdayım. Hala çok spor yapıyorum. Ama bazı şeyler değişiyor. Parmaklarımda artrit başladı. Gözüm hızla bozuluyor, daha sık gözlük kullanıyorum. Saçlarım biraz beyazladı. Aslında bayağı beyazladı. Ama genel olarak bakarsak ben şanslıyım, sağlığımı korumayı başardım. Önümüzdeki birkaç ay da korumaya devam edebilirim diye umuyorum."



Kendi içinde çatışıyormuş gibi duruyor. "Beni rahatsız etmediğini söylemek istiyorum ama 60 gerçekten büyük bir sayı gibi geliyor! Hayattan gerçekten keyif alabilmek için çok da fazla zamanım kalmadı gibi hissediyorum. Ama göreceğiz."



Yaş ve ilişkiler konusu, Lineker ve kendisi gibi eski milli yıldızlar olan 56 yaşındaki Ian Wright ve 49 yaşındaki Alan Shearer Match Of The Day podcastini yaparken, seks hakkında konuşmak için en iyi golcü tartışmasını bıraktıklarında açıldı. "Teknik ayrıntılardan bahsetmiyoruz!" diye itiraz ediyor Lineker, bahsediyor olsalardı utanacağını belli eden temiz imajıyla. "Ben sadece eski, klişe bir soruyu soruyorum: Gol atmak seks yapmaktan daha mı keyifli? Bence hepimiz gol atmanın daha keyifli olduğunda hemfikiriz." İçten bir şekilde gülüyor. "Kısaca şu, herkes seks yapabilir ama herkes büyük bir maçta önemli bir gol atamaz."



Wright podcast'te, seksle önemli bir gol atmak arasında seçim yapması gerekse golü seçeceğini söylüyor. Lineker üzgün bir şekilde cevap veriyor: "Gerçeği biliyorsun değil mi? Hiçbirimiz bir daha gol atmayacağız. Ve büyük ihtimalle seks de yapmayacağız!" Çok daha genç olan Shearer da şöyle diyor: "Sen bu yaşında zaten yapmayacaksın." Ancak Lineker geçen yıl yaptığı bir röportajda biriyle yatağa girmektense güzel bir yemek randevusuna gitmeyi tercih edeceğini söylememiş miydi? "Orada sözlerim biraz çarpıtıldı. Ben, ilişkinin o kısmı o kadar önemli mi gerçekten, demiştim. Ertesi sabah bir uyandım, manşette 'Gary Lineker Seksi Sevmiyor' gibi bir cümle. 20 kişiden falan "Hadi ya? Öyle mi?" gibi mesajlar aldım. Bu çok utanç verici diye düşünmüştüm. Çok da umrumda değil ama. Komikti."



Şu anda endişelenecek daha önemli şeyler var. "Üç hafta önce, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Match Of The Day varken yılın en yoğun zamanını yaşıyordum. Nisan ortasına kadar ajandam tamamen doluydu, ama şimdi birden bire bomboş kaldım. Eminim bir sürü insan aynı şeyi yaşıyordur. Gerçekten sıradışı günler yaşıyoruz."



Bugünlerde neler yapıyor? "Spor yapıyorum, bol bol yemek yapıyorum, televizyon izliyorum, bir şeyler okuyorum. İyiyim yani."



Büyük bir evde yaşıyor, onun için daha kolay değil mi? "Böyle zamanlarda insan küçük yerlerde kalmış evli çiftler için üzülüyor. Bu olaydan sonra çok fazla boşanma olacak. Eşinizle 7/24 beraber olduğunuzu düşünün!"



Gülüyor. Lineker ve Danielle Bux'ın ayrılma sebebi Bux'ın başka bir ilişkiden olan kızı için bir kardeş istemesi, ama Lineker'in artık çocuk istememesiydi. Bux şimdi Los Angeles'ta yeni eşi ve küçük kızıyla yaşıyor. Lineker hâlâ çok yakın arkadaş olduklarını ve her gün telefonda konuştuklarını söylüyor.



Lineker NHS'e [National Health Service: İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi] kriz anlarında gereken tüm desteği vermek konusunda gerçekten çok istekli davranıyor ve aslında bunun için kişisel sebepleri var. "NHS ile doktor ve hemşirelerin zekâsı olmasaydı George şu anda aramızda olmayabilirdi."



Michelle bebeğinin başında sonradan akut miyeloid lösemi belirtisi olduğu anlaşılan bir yumru olduğunu fark etmiş. Bu ender görülen kan kanseri türü neredeyse George'u kaybetmelerine sebep oluyormuş, ancak George sonunda hastalığı yenmiş. Lineker "NHS'e sonsuza kadar minnettar olacağız. Onu iyileştirebilmiş olmaları inanılmaz." diyor.



750 binden fazla insan NHS'e yardımcı olmak için gönüllü oldu. Lineker, oğullarından ikisinin de bu gruba dâhil olduğunu açıklıyor: "Onlarla gurur duyuyorum. İlk önce George gönüllü olmuştu, şimdi de Angus oldu. Yakın zamanda hastalık belirtileri göstermeye başladığı için gönüllülüğe başlamasına en az birkaç hafta var."



Diğer oğlu Harry'yse, Lineker'in şirketi Goalhanger Films'de çalışıyor ve bu kriz çıkmadan önce yapmaya başladıkları podcast'in editörü. "Match Of The Day yapım ofisinde büyük forvetler veya büyük kalecilerden o kadar çok bahsediyorduk ki, aklımıza liste yapma, kendi ilk 10 listelerimizi yapma fikri geldi. Zamanlama bundan daha iyi olamazdı, sıkıntıdan kurtulmak için bir şeyler arayan o kadar çok insan var ki."



Aslında sadece podcast yapılacaktı, ama çevrimiçi reklamlar yapabilmek için ilk programlar görüntülü olacak şekilde çekildi. "Televizyon programı olmayacaktı, o yüzden böyle biraz garip. Match Of The Day'in saatine bunu koymak istediklerinde biraz endişelenmiştim ama sorun olmadı. Her zamanki gibi bir buçuk saatlik bir maç programı değil bu, futbol seven insanların futbol konuştuğu bir program."



Yaşayacakları bir sonraki zorluk yeni kurallarla, yani üçü de kendi evindeyken bu programı çekebilmek olacak. "Normal bir televizyon programına benzemeyeceğini biliyoruz, ama zaten önümüzdeki aylarda birçok program bu şekilde olacak."



Askıya alınmış bir sezon varken, futbolda da büyük kararlar verilmesi gerekliliği doğuyor. Bu karmaşayı nasıl çözecekler? "Keşke bilseydim. Her şeyden önce, kalan maçlar açısından, bu sezonu bitirmeye çalışmaları lazım."



Lineker'e göre, normalde futbolcuların tatile gittiği yaz arası iptal edilmeli. "Eğer bitirebiliyorlarsa, yapılacak doğru şey bu. Bu yaz futbola başlanabilirse, bu sezonu bitirip hemen ardından bir sonraki sezona başlayabilirler. Oyuncular için araya ihtiyaç olmaz, gerçi muhtemelen onlar benimle aynı fikirde olmazlar. Onlar şu an zaten dinleniyorlar ve bu uzun bir dinlenme süresi olacak."



Yine de çoğu işe girişecek: "Futbolcular bir an önce oynamak isteyecekler ama tabi ki her şey salgının nasıl sonuçlanacağına bağlı. Bu soruya kimse cevap veremediği için, iş zor." Bunun işin yalnızca spor kısmını ilgilendirmediğini söylüyor. "Süper zengin futbol kulüpleri bunu atlatacak ancak futbol dünyasının büyük bir kısmı başaramayacak. Küçük kulüplerin çoğu zaten zorluk yaşıyordu. Hastalık onları öldürecek. Pek kimsenin spor kulüplerini düşündüğünü sanmıyorum ama aslında çok fazla insanın geçim kaynağı tehlikede."



Leicester pazarında çalışan bir manavın oğlu olan Lineker, her zaman aklı başında davrandı. Yıllarca temiz bir imaj çizdikten sonra, son yıllarda Brexit ve mülteci kriziyle ilgili cesur sosyal medya paylaşımları yaparak risk almaya başladı. Herkesin röportaj yapmak için eğitildiği ama kimsenin fikir belirtmediği futbol dünyasından gelen Lineker'in fikirleri şaşkınlıkla karşılandı. "Brexit son derece ayrıştırıcıydı. Bunu arkamızda bırakıp çok daha önemli bir şey için savaşacağımızı umuyorum: Bu ülkedeki ve dünyadaki bir sürü insanın hayatı, sağlığı ve işi." Her şeyin değiştiğini söylüyor. "Son yıllarda o kadar fazla bölünmüştük ki. Ancak şu an ortak bir hedefimiz var, bu görünmez düşman. Bu olay ülkemizin içindeki cevheri dışarı çıkarıyor. Ben bunun bu olaydan elde edeceğimiz iyi bir kazanım olduğunu düşünüyorum."



Lineker karantinadayken bile olayların iyi yanlarına bakıyor. İnsanların moralini düzeltmenin işinin bir parçası olduğunu düşünüyor mu? "İşimin bir parçası olduğundan emin değilim, ama yapabilmekten mutluluk duyacağım bir şey olduğunu düşünüyorum." diyor içtenlikle. "Bu zamanda birilerine yardım edebilmek bir ayrıcalık gibi geliyor... Eğer bunun yolu futbol hakkında konuşup eğlenmekten geçiyorsa, öyle olsun."