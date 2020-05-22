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GAOSB'de Kovid-19 tarama testlerinin yapılmasına başlandı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (GAOSB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tarama testlerin yapılmasına başlandı.

GAOSB'de Kovid-19 tarama testlerinin yapılmasına başlandı
22.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:06

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde (GAOSB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tarama testlerin yapılmasına başlandı.

GOSB Başkanı Cengiz Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından GAOSB'de de tarama testlerinin başladığını ifade etti.

Tarama testlerin salgınla mücadelede önemli olduğunu altını çizen Şimşek, şöyle devam etti:

"Organize Sanayi Bölgesinde tarama testlerinin yapılmaya başlanması, salgınla mücadelenin daha etkin yapılmasını sağlayacaktır. Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerde işçilerin ilk numuneleri alınmaya başlandı. Bundan sonraki süreçte ihtiyaç duyulması halinde gerekli çalışmalar büyük bir özveriyle sürdürülecektir."

Cengiz Şimşek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Gaziantep Valisi Davut Gül olmak üzere tarama testlerinin başlamasında emek ve katkıları bulunan herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Gaziantepli sanayicilerimiz, salgınla mücadelede 14 madde kuralına riayet ederek, bu konudaki her türlü tedbiri alarak üretime devam etmenin gayreti içerisinde. Sanayicilerimizin fabrikalarında salgına karşı önlemlerin alınmasında hiçbir tavizde bulunmadıklarını memnuniyetle görmekteyiz. Tarama amaçlı testlerin yapılmaya başlanmasıyla Kovid-19 salgınıyla mücadelemizi daha etkin bir şekilde sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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Şu an buradasınız: GAOSB'de Kovid-19 tarama testlerinin yapılmasına başlandı - Ekonomi
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