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Gamze'nin cenazesi toprağa verildi

Gamze'nin cenazesi toprağa verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan Gamze Sakallıoğlu'nun cenazesi toprağa verildi. Gamze'nin ablası, kardeşinin mezarını eliyle süsledi.

Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkisinde annesi ve babası ile birlikte yaşamını sürdüren 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu yatağında annesi tarafından ölü bulunmuştu. Otopsi sonucunda Gamze'nin boyun kemiğinde kırık tespit edilmesi üzerine anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında yakınlarının da ifadesi alındı. Gamze'nin 2 gündür Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'ndeki cenazesi yakınları tarafından alınarak yaşadığı yere getirildi.

4 kardeşten en küçüğü olan Gamze'nin cenazesi Çamlıca Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Mezarın başında gözyaşı döken Gamze'nin ablası Fatma Köse kardeşinin mezarını eliyle süsledi, mezarına kırmızı tülbent bağladı.

Öte yandan aşçılık bölümü 2'nci sınıfta okuyan Gamze'nin Mumcular merkezinde bir restoranda staj yaptığı öğrenildi.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan/İHA)

Gamze'nin cenazesi toprağa verildi

Gamze'nin cenazesi toprağa verildi

Gamze'nin cenazesi toprağa verildi

Gamze'nin cenazesi toprağa verildi

Gamze'nin cenazesi toprağa verildi

Gamze'nin cenazesi toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bodrum, Çocuk, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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