The Last of Us dizisinin çıkış tarihi açıklandı! The Last of Us dizisi ne zaman çıkacak?

Naughty Dog tarafından geliştirilip Sony Interactive Entertainment tarafından PlayStation oyuncuları için piyasaya sürülen aksiyon macera video oyunu The Last of Us'ın dizisi için yayın tarihi verildi. Dijital yayın platformu HBO'da yayınlanacak olan The Last of Us'ın ilk bölümünün çıkış tarihi açıklandı. Peki, The Last of Us dizisi ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

PlayStation oyuncuları tarafından oldukça sevilen video oyun serisi The Last Of Us'ın dizi çekimlerinin başlamasından uzun bir süre sonra HBO Max'te yayınlanacağı tarih paylaşıldı. 2023 yılında çıkış yapması beklenen The Last Of Us'ın çıkış tarihi açıklandı. Peki, The Last of Us dizisi ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

THE LAST OF US DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

HBO Max abonelerine özel olarak yayınlanacak The Last of Us dizisi, 15 Ocak'ta ilk bölümü yayınlanacak. HBO'nun uygulamasında The Last of Us'ın ilk bölümü için çıkış tarihi 15 Ocak olarak bildirildi.

The Last of Us dizisi HBO'da yayınlanacak, ancak dijital yayın platformu HBO, Türkiye'de bulunmuyor. Bu nedenle The Last of Us dizisi Türkiye'de resmi olarak yayınlanmayacak.