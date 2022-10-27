Steam, oyun çıkış tarihlerinde düzenlemeye gidiyor

Popüler dijital oyun dağıtım platformu Steam, video oyun yayıncıları için yeni özellik duyurdu. Yayınlanan yeni özellik ile pek yakında çıkacak oyunlar için çıkış tarihleri daha standart hale gelecek.

Steam'deki oyun yayınlanma tarihleri şimdiye kadar oldukça farklı şekillerde giriliyordu ve bu durum ABD ve Avrupa'da farklı anlaşıldığı üzere daha standart bir hale getirme kararı alındı.

STEAM, OYUN ÇIKIŞ TARİHLERİNİ DÜZENLİYOR

Daha öncelerinde Steam'de yakın zamanda çıkacak bir oyun için örneğin 5/8/2023 tarihli bir oyunun 8 Mayıs 2023 mü yoksa 5 Ağustos 2023 mü olduğu bazı oyuncular tarafından anlaşılması zorlanıyordu. Steam, bu durumu düzeltmek adına artık oyun çıkış tarihlerini daha detaylı yayınlanmasını sağlayacak.

Steam'de artık oyun geliştiricileri, oyunun çıkmasını bekledikleri kesin tarihi girmek zorunda olacaklar. Bu tarih oyuncular tarafından görülemeyecek. Ancak geliştiriciler bundan bağımsız olarak mağazadaki tarihin gösterim şekli için beş farklı seçenekten birini sergileyebilecek: