Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı! 19 – 25 Aralık 2022

Steam'in 19 - 25 Aralık 2022 tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR – 25 ARALIK

Steam Deck Elden Ring Call of Duty Modern Warfare 2 High On Life God of War EA SPORTS FIFA 23 Call of Duty Modern Warfare 2 Vault Edition Cyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2 Ready or Not

Steam'de geçen haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da listenin başında Steam Deck yer alırken Yılın Oyunu ödülüne layık görülen Elden Ring'in lansmanından bu yana ilk defa Steam'de indirime girmesiyle beraber Elden Ring, listede ikinci sıraya yerleşti.

Infinity Ward'ın geliştiriciliğini yaptığı Call of Duty Modern Warfare 2 ise listede yer almaya devam ediyor. Listenin hemen devamında Squanch Games'in geliştirdiği konuşan silah ile kelle avcılığı yaptığınız High On Life yer aldı.