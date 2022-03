PlayStation Plus Nisan 2022 oyunları sızdırıldı

Microsoft'un Xbox Game Pass'i oyun abonelikleri söz konusu olduğunda sohbete hâkim olmaya devam ederken, Sony'nin Playstation Plus'ı son aylarda kullanıcılarının yüzünü güldürdü.

Mart ayında PlayStation Plus üyelerine verilen oyunlar arasında Ghostrunner, Ark Survival Evolved, Team Sonic Racing ve hatta Ghost of Tsushima Legends ve GTA Online'ın bonuslarını kullanıcılarına ücretsiz olarak verdi.

Geçmişte birden fazla PlayStation Plus serisini doğru bir şekilde sızdıran Dealabs kullanıcısı Billbil-kun, Sony'nin Nisan ayı için hizmete neler katacağını ortaya çıkarmış gibi görünüyor.

PLAYSTATION PLUS NİSAN 2022 OYUNLARI

Mart ayının sonuna doğru geldik ve Nisan ayı PlayStation Plus oyunlarının sızıntıları başladı. Nisan ayında PlayStation Plus abonelerine SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, Slay the Spire ve Hood: Outlaws & Legends oyunları verileceği sızdırıldı.