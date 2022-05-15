New York'ta silahlı saldırı! Twitch'te canlı yayınlandı - Haberler

New York'lu yetkililer, bu saldırının ırkçı bir tutum olduğunu belirterek vurulan 13 kişiden 11 tanesinin Siyahi olduğunu açıkladı. Silahlı saldırıyı Twitch'te canlı olarak yayınlamasının ardından şirket, yaşanan konuyla ilgili açıklama yaptı.

GÖRÜNTÜLER CANLI YAYINLANDI

New York'ta düzenlenen saldırı görüntüleri, saldırganın miğferine taktığı kamera ile video oyun ve sohbet platformu Twitch'te canlı olarak yayınlandı. Yetkililer, silahlı saldırı gerçekleştiren gencin ekipmanla donandığını açıkladı ve saldırganın kimliği henüz açıklanmadı.

TWITCH GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDI

Twitch, saldırganın kanalının süresiz olarak kapatıldığını açıklarken başka kanalların da paylaşım yapmaması adına gerekli tüm önlemleri aldıklarını belirtti."Bu öğleden sonra New York Buffalo'da meydana gelen silahlı saldırıyı duyunca harap olduk. Kalbimiz bu trajediden etkilenen toplulukla birlikte. Twitch'in her türlü şiddete karşı sıfır tolerans politikası var ve hızla yanıt vermek için çalışıyor."

NEW YORK VALİSİ SOSYAL MEDYAYI KINADI

New York Valisi Kathy Hochul, saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada isim vermeden tüm sosyal medya platformlarını kınadı. Irkçı nefret yaymasına izin veren tüm platformların saldırganın suçunda ortak olduğunu öne sürdü. "Böyle bir suça bir anlamda ortak olabilirler. Belki yasal olarak değil ama ahlaki olarak. Bu nefretin kusulmasına izin verecek platformu oluşturdular."

Shiftdelete / Gamegar