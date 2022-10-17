LUFF E-Sports Kerem GÖK ile Anlaştı!
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LUFF E-Sports Flight Simulator kadrosuna Kerem Gök'ü dahil etti!
CS: GO, iRacing, Fifa23 Platformlarında aktif olan LUFF E-Sports takımı kadrosuna çok güçlü bir ismi daha katarak espor takımları arasında ses getirmeye başladı!
YouTube video içeriklerinden tanıdığımız Kerem Gök, Flight Simulator 2020 platformunda LUFF E-Sport takımında aktif olacak.
LUFF E-Sports, Kerem Gök'ün Twitch ve YouTube hesapları üzerinden antrenmanlarını canlı yayınlayacağını da duyurdu.
Kaynak: EsporGazetesi.com / Gamegar