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LUFF E-Sports Kerem GÖK ile Anlaştı!

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LUFF E-Sports Kerem GÖK ile Anlaştı!

LUFF E-Sports Flight Simulator kadrosuna Kerem Gök'ü dahil etti!

CS: GO, iRacing, Fifa23 Platformlarında aktif olan LUFF E-Sports takımı kadrosuna çok güçlü bir ismi daha katarak espor takımları arasında ses getirmeye başladı!

YouTube video içeriklerinden tanıdığımız Kerem Gök, Flight Simulator 2020 platformunda LUFF E-Sport takımında aktif olacak.

LUFF E-Sports, Kerem Gök'ün Twitch ve YouTube hesapları üzerinden antrenmanlarını canlı yayınlayacağını da duyurdu.

Kaynak: EsporGazetesi.com / Gamegar

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