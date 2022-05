Avalanche Studios'un geliştirdiği ve 1000 km2'den fazla açık dünyası ile hayal edilebilecek en yaratıcı ve patlayıcı yollarla kaosu serbest bırakabileceğiniz Just Cause 3'ün sistem gereksinimleri merak ediliyor. Peki, Just Cause 3 sistem gereksinimleri neler? Just Cause 3 kaç GB? İşte detaylar…

JUST CAUSE 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Medici'nin Akdeniz Cumhuriyeti, iktidar için doyumsuz bir iştahı olan bir diktatör olan General Di Ravello'nun acımasız kontrolü altında acı çekiyor. Generalin iktidardaki hakimiyetini gerekli herhangi bir yolla yok etme görevinde olan bir adam olan Rico Rodriguez'e girin. Gökyüzünden deniz tabanına kadar 400 mil kareden fazla tam özgürlük ve büyük bir silah, alet ve araç cephaneliği ile kaosu hayal edebileceğiniz en yaratıcı ve patlayıcı yollarla ortaya çıkarmaya hazırlanın.

Just Cause 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Vista SP2 veya Windows 7.1 SP1 veya Windows 8.1

İşlemci: Intel Core i5-2500k, 3.3GHz veya AMD Phenom II X6 1075T

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670veya AMD Radeon HD 7870

Depolama: 54 GB kullanılabilir alan

Just Cause 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Vista SP2 veya Windows 7.1 SP1 veya Windows 8.1

İşlemci: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz / AMD FX-8350, 4.0 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 veya AMD R9 290

Depolama: 54 GB kullanılabilir alan

Just Cause 3 Kaç GB?

Just Cause 3'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 54 GB boş depolama alanı gerekmektedir.