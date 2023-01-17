HLTV Award Show 2022'nin kazananları belli oldu

Profesyonel Counter-Strike: Global Offensive'in espor haberlerini, turnuvalarını ve istatistiklerini paylaşan Half-Life Television veya kısaca HLTV'nin düzenlediği ödül töreninde 2022 yılına damga vuran erkek ve kadın espor oyuncularına ödülleri verildi.

HLTV Award Show 2022'de birçok farklı kategoride espor oyuncularına ve takımlarına ödüllerini dağıtan HLTV, 2022'nin en iyilerini açıkladı.

YILIN OYUNCUSU

Oleksandr "s1mple" Kostyliev

s1mple kariyerinde üçüncü kez CS:GO dünyasını bir kez daha rekor kırarak fethetti. Ukraynalı süperstar, sırasıyla 2022'nin en iyi ikinci ve üçüncü oyuncuları olarak kabul edilen AWP oyuncuları ZywOo ve sh1ro'ya karşı Yılın Oyuncusu ödülünü evine götürdü.

s1mple, katıldıkları iki etkinlik dışında Natus Vincere'deki en iyi oyuncuydu, tur başına en fazla öldürme (0.86) ve çoklu öldürme (% 21.6) aldı ve yol boyunca iki Büyük Etkinlik MVP'si kazandı.

YILIN KADIN OYUNCUSU

Ana "ANa" Dumbrava

Nigma Galaxy, 2022 boyunca kendi ligindeydi ve başarılarının ön saflarında AWP oyuncusu ANa'dan başkası değildi. 23 yaşındaki oyuncu, yılı 1.39 LAN derecesi, 1.46 etki ve 0.51 DPR ile bitirdi.

ANa, Nigma Galaxy'deki muzaffer ESL Impact koşularının üçünde de sürekli olarak istatistiksel olarak en iyi oyuncuydu ve 1. Sezon Finalleri'nde 1.36, ESL Impact Valencia'da 1.40 ve Sezon 2 Finalleri'nde 1.41 puan aldı.

YILIN TAKIMI

FaZe

FaZe, Natus Vincere ve G2'nin önünde 2022 için Yılın Takımı olarak taçlandırıldı. Yılın ilk yarısındaki hakimiyetleri eşsizdi ve IEM Katowice, ESL Pro League Sezon 15, PGL Major Antwerp ve IEM Köln'ü kazandılar.

Yaz tatilinin ardından neredeyse durdurulamaz koşuları raydan çıkmış olsa da, FaZe'nin ilk yedi ayda kazandığı gümüş eşyaların bolluğu ve ikinci bölümdeki birden fazla derin koşu, yıl boyunca en iyi takım olarak tanınmaları için yeterliydi.

YILIN KADIN TAKIMI

Nigma Galaxy

Nigma Galaxy, yıl boyunca açık ara en iyi kadın takımıydı ve başarıları kendileri için konuşuyor. Rus çoğunluklu kadro, ESL Impact League'in ilk iki sezonunu ESL Impact Valencia ile birlikte kazandı ve üç büyük finalin de Olga'nın FURIA fe'sine karşı zafer kazanması oldu..

YILIN ÇAYLAĞI

Ilya "m0NESY" Osipov

m0NESY'nin spot ışığındaki ilk yılı hayal kırıklığına uğratmadı. Eski NAVI Junior AWP oyuncusu, IEM Katowice'deki G2 için ilk LAN etkinliğinde dünyayı fırtınaya sürükledi ve o zamandan beri asla geriye bakmadı. 17 yaşındaki oyuncu, yıl boyunca gösterişli AWP yeteneğinden daha fazlasını sergiledi ve turnuvadan turnuvaya tutarlılığıyla HLTV'nin yıl sonu en iyi 20 oyuncu sıralamasında yedinci sırayı aldı.

G2'nun BLAST Dünya Finali'nde beş yıl içinde ilk Büyük Etkinlik kupasına vesile oldu ve burada turnuvanın MVP'si olarak da tanındı ve bu da onu Büyük Etkinlikte ödülü kazanan en genç kişi yaptı.

YILIN EN ÖNEMLİ ANI

Ilya "m0NESY" Osipov vs. MIBR

m0NESY, birinci kademe kariyerine G2 ile ilk yarışmasında bir patlama ile başladı ve Inferno'da MIBR'e karşı heyecan verici bir 1vs4 clutch attı.

Yılın En İyi Beşi HLTV.org'un takım temsilcileri, canlı yayın yetenekleri ve HLTV personelinden oluşan 31 jüri heyeti tarafından seçildi. Panelin her üyesi toplam altı kategori için oy kullandı: Yılın IGL'si, Yılın AWP Oyuncusu, Yılın Anchor Oyuncusu, Yılın Opener Oyuncusu, Yılın Closer Oyuncusu ve Yılın Koçu.

YILIN IGL OYUNCUSU

Finn "karrigan" Andersen

YILIN AWP OYUNCUSU

Oleksandr "s1mple" Kostyliev

YILIN ANCHOR OYUNCUSU

Ilya "Perfecto" Zalutskiy

YILIN CLOSER OYUNCUSU

Sergey "Ax1Le" Rykhtorov

YILIN OPENER OYUNCUSU

Nikola "NiKo" Kovac

YILIN KOÇU