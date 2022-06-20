Car Mechanic Simulator 2018 sistem gereksinimleri neler? Car Mechanic Simulator 2018 kaç GB?
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Red Dot Games'in geliştiriciliğini üstlendiği araba tamir simülasyon oyunu Car Mechanic Simulator 2018'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Hurdalıktan araç toplayıp tamir edebilir veya siparişlerinizi bitirebilirsiniz. Peki, Car Mechanic Simulator 2018 sistem gereksinimleri neler? Car Mechanic Simulator 2018 kaç GB? Detayları haberimizde…
Araba ayrıntılarına gösterilen özenin şaşırtıcı olduğu bu inanılmaz derecede ayrıntılı ve son derece gerçekçi simülasyon oyununda onarım hizmeti imparatorluğunuzu kurun ve genişletin. Yeni Barn Find modülünde ve Junkyard modülünde klasik, benzersiz arabaları bulun. Hatta kendi yaptığınız arabanızı Araba Editörü'ne ekleyebilirsiniz. Peki, Car Mechanic Simulator 2018 sistem gereksinimleri neler? Car Mechanic Simulator 2018 kaç GB? İşte detaylar…
Car Mechanic 2018'i minimumgrafiklerde oynayabilmeniz için Intel Core i3 işlemci, 4 GB RAM ve Nvidia GeForce GTX 660 ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen ayarlarda oynayabilmek için ise Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM ve Nvidia GeForce GTX 970 ekran kartı gerektirmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 7 veya yenisi
- İşlemci: Intel Core i3 3.0 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 2GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 7 veya yenisi
- İşlemci: Intel Core i5 3.4 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Car Mechanic Simulator 2018'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.