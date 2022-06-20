Araba ayrıntılarına gösterilen özenin şaşırtıcı olduğu bu inanılmaz derecede ayrıntılı ve son derece gerçekçi simülasyon oyununda onarım hizmeti imparatorluğunuzu kurun ve genişletin. Yeni Barn Find modülünde ve Junkyard modülünde klasik, benzersiz arabaları bulun. Hatta kendi yaptığınız arabanızı Araba Editörü'ne ekleyebilirsiniz. Peki, Car Mechanic Simulator 2018 sistem gereksinimleri neler? Car Mechanic Simulator 2018 kaç GB? İşte detaylar…

CAR MECHANIC SIMULATOR 2018 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Car Mechanic 2018'i minimumgrafiklerde oynayabilmeniz için Intel Core i3 işlemci, 4 GB RAM ve Nvidia GeForce GTX 660 ekran kartı gerektirmektedir. Önerilen ayarlarda oynayabilmek için ise Intel Core i5 işlemci, 8 GB RAM ve Nvidia GeForce GTX 970 ekran kartı gerektirmektedir.

Car Mechanic Simulator 2018 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya yenisi

İşlemci: Intel Core i3 3.0 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 2GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Car Mechanic Simulator 2018 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya yenisi

İşlemci: Intel Core i5 3.4 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 970 4GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Car Mechanic Simulator 2018 Kaç GB?

Car Mechanic Simulator 2018'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.