Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi
Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için gittiği Yunanistan'da karşılaştığı küstah tavır sonrası, maçı iptal ederek İstanbul'a dönme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp resmi sosyal medya hesabından, "Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasarayımıza yapılan küstah davranışlardan kareler" notuyla yaptığı paylaşımda o anlara ait fotoğrafları paylaştı.
Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için gittiği Yunanistan'da karşılaştığı skandal tavır sonrası İstanbul'a dönüş kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla o anları kare kare paylaştı.
"KÜSTAH DAVRANIŞLARDAN KARELER"
Galatasaray sosyal medyadan, "Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasarayımıza yapılan küstah davranışlardan kareler" notuyla yaptığı paylaşımla o anları gözler önüne serdi.