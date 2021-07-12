Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi

Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için gittiği Yunanistan'da karşılaştığı küstah tavır sonrası, maçı iptal ederek İstanbul'a dönme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp resmi sosyal medya hesabından, "Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasarayımıza yapılan küstah davranışlardan kareler" notuyla yaptığı paylaşımda o anlara ait fotoğrafları paylaştı.