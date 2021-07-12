Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi
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Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi

Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için gittiği Yunanistan'da karşılaştığı küstah tavır sonrası, maçı iptal ederek İstanbul'a dönme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp resmi sosyal medya hesabından, "Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasarayımıza yapılan küstah davranışlardan kareler" notuyla yaptığı paylaşımda o anlara ait fotoğrafları paylaştı.

Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı oynamak için gittiği Yunanistan'da karşılaştığı skandal tavır sonrası İstanbul'a dönüş kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla o anları kare kare paylaştı.

"KÜSTAH DAVRANIŞLARDAN KARELER"

Galatasaray sosyal medyadan, "Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasarayımıza yapılan küstah davranışlardan kareler" notuyla yaptığı paylaşımla o anları gözler önüne serdi.

Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi
Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi
Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ve Fatih Terim
Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi
Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi
Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi
Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi
Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi
Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi
Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi
Galatasaray yaptığı paylaşımla Yunanistan'ın küstah tavrını gözler önüne serdi
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