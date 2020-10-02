Galatasaray, UEFA'dan ve futbolcu satışından umduğunu bulamadı
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Galatasaray, UEFA'dan ve futbolcu satışından umduğunu bulamadı

02.10.2020 11:09 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:26
Galatasaray, UEFA'dan ve futbolcu satışından umduğunu bulamadı

Avrupa Ligi gelirinden olan Sarı-kırmızılılarda 5 Ekim'de bitecek transfer dönemi nedeniyle elden oyuncu çıkarılması halinde kalan kısa sürede yerinin doldurulup doldurulamayacağı da endişe yaratıyor.

Avrupa Ligi gelirinden olan Sarı-kırmızılılarda 5 Ekim'de bitecek transfer dönemi nedeniyle elden oyuncu çıkarılması halinde kalan kısa sürede yerinin doldurulup doldurulamayacağı da endişe yaratıyor. 

Serhan TÜRK/İSTANBUL, - Sezona iyi sonuçlar alarak başlayan Galatasaray'ın deplasmanda Glasgow Rangers'a 2-1 yenilerek UEFA'da grup aşamasına kalamayıp Avrupa'ya erken veda etmesi takımdaki ve camiadaki olumlu havanın terse dönmesine neden oldu. 

Sarı-Kırmızılı takım, Fenerbahçe ve Glasgow Rangers maçlarındaki futboluyla beklentilerin çok uzağında kaldı. Gaziantep FK, Neftçi Bakü, Başakşehir ve Hajduk Split karşılaşmalarında rakiplerinden üstün bir oyun ortaya koyup, istekli görüntüsüyle alkış alan Galatasaray'ın futbolundaki düşüş şaşkınlık yarattı. 

UEFA ile yapılan Finansal Fair anlaşması nedeniyle sattığı kadar oyuncu almak zorunda olan ve şu anda 1 milyon Euro'luk bütçesi bulunan Galatasaray, transfer döneminin bitimine neredeyse saatler kala yine sıkıntı yaşıyor. Biri kanat biri merkez olmak üzere orta sahaya 2 transfer yapmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, mevcut kadrosundan oyuncu satışı gerçekleştiremediği için henüz bir adım atamadı. 5 Ekim'de bitecek transfer dönemi nedeniyle elden oyuncu çıkarılması halinde kalan kısa sürede yerinin doldurulup doldurulamayacağı da endişe yaratıyor. 

Ayrıca ilk maçlarda performanslarıyla ön plana çıkan Falcao, Belhanda ve Feghouli gibi isimlerin Fenerbahçe ile Glasgow Rangers karşısındaki etkisiz görüntüsü dikkat çekti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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